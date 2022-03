Klaesson fikk sin Premier League-debut da Leeds slo tilbake mot Wolverhampton

(Wolverhampton – Leeds 2–3) På stillingen 2–0 til hjemmelaget gikk Raúl Jiménez i kroppen på Leeds-keeper Illan Meslier. Førstnevnte fikk sitt andre gule og ble utvist, sistnevnte måtte byttes ut. Inn kom Kristoffer Klaesson (21) for første gang i Premier League og Leeds slo tilbake.

DEBUT: Klaesson bytter med Meslier og får sin Premier League-debut.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Etter å ha gått i garderoben til pause med hengende hoder og to mål i sekken, ble sure fjes snudd til ellevill jubel for Leeds i den andre omgangen.

For da Jimenez fikk sitt andre gule og marsjordre, ble det rom i Wolverhamptons forsvar. Etter en kanonade av skudd mot både keeper Jose Sa og Conor Coady på streken, reduserte Jack Harrison for gjestene.

Kun tre minutter senere serverte Sam Greenwood lagkamerat Rodrigo Moreno, og lagene var likt.

VILL JUBEL: Kristoffer Klaesson jubler etter 2–2-målet.

I det første av i alt åtte tilleggsminutter ble opphentingen fullbyrdet da ballen etter et frispark fra høyre endte opp hos Luke Ayling som dundret inn 3–2.

– Guttene var nede, men vi kom ut i andreomgang og viste karakter. At Jiménez ble utvist var en enorm «game changer», sier Ayling til Sky Sports.

På den andre siden av banen vartet Klaesson like etter opp med en klasseredning da et desperat Wolverhampton fyrte av fra innenfor 16-meteren.

Med et par gode redninger også før tilleggsminuttene, holdt 21-åringen som gikk fra Vålerenga til Leeds sommeren 2021 buret rent ut kampen.

– Det er en gruppe som har store hjerter, unge menn av høy kvalitet, og jeg er veldig takknemlig for å være her med dem og være i kampen med dem. For selv om jeg bare har vært her en kort stund, tror jeg på dem, sier Leeds-manager Jesse Marsch til Sky Sports.

ANDRE STRAKE: Jesse Marsch kunne juble for sin andre strake seier som Leeds-manager.

I forkant av signeringen var målvakten i møter med Leeds’ sportsdirektør Victor Orta i Oslo, og den da 20-år gamle Klaesson ble raskt overbevist om at Leeds var riktig klubb for ham.

– De har fulgt meg i mange år og det er veldig betryggende at de har fulgt med så lenge. Jeg var litt nervøs. De kommer fra en stor klubb, men det første møtet gikk veldig bra, sa han til VG da overgangen ble bekreftet.

I tillegg til å få sin debut, tok Klaesson og Leeds også tre viktige poeng i kampen for å holde seg unna nedrykk fra Premier League. For med sin andre strake seier har Leeds nå syv poeng ned til Watford på nedrykksplass.

– Det var ikke til å tro at Leeds hadde en sjanse til å få noe ut av denne kampen. Vi vet at utvisningen hadde stor innvirkning på kampen, men det at de vinner kampen og nå har et poenggap nedover, det er ikke til å tro, oppsummerer tidligere Liverpool-spiller og Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

Publisert Publisert: 18. mars 2022 23:06 Oppdatert: 19. mars 2022 00:13