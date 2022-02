Landslagstreneren innrømmer svakhet: – Det smerter

ZHANGJIAKOU (VG) Allroundtrener Eirik Myhr Nossum mener at norske herrelangrenn har en jobb å gjøre i klassisk stil på distanse.

FRAGÅTT: Emil Iversen kom utslitt til veksling lenge etter russiske Aleksej Tsjervotkin.

«Russerne er de nye kongene av herrelangrenn. For Norge står spørsmålene i kø», skrev Daniel Røed-Johansen, Aftenposten-kommentator, etter stafetten.

Russernes suverenitet mot Norge kom spesielt til syne på de to klassiske etappene. Aleksej Tsjervotkin vekslet 34 sekunder foran Emil Iversen, mens Aleksandr Bolsjunov økte forspranget til minuttet foran Pål Golberg.

– De siste årene har vi vært dårligere enn det russiske laget i klassisk. Vi har en vei å gå i klassisk. I skøyting er vi på nivå med alle, men i klassisk er russerne litt foran, sier trener Eirik Myhr Nossum til VG.

– Det skal stusses over alt når Norge ikke vinner en stafett. Det smerter og det skal smerte for hele nasjonen, ikke bare oss som er her, sier Nossum.

Dette blir imidlertid neppe løsningen på problemene:

Johannes Høsflot Klæbos oppsiktsvekkende fellesstart i klassisk i Tour de Ski er langrennsherrenes eneste distanseseier i stilen denne vinteren.

Iivo Niskanen har vunnet de tre 15-kilometerne i klassisk intervallstart, mens Bolsjunov har vært på pallen i rennene hititl i vinter. Finnen og russeren har dominert i klassisk over flere år.

Klæbos bronse i OL og Pål Golbergs tredjeplass i Lenzerheide er Norges beste resultater i klassisk intervallstart dennes sesongen.

– Vi var nummer tre og fire (Klæbo og han selv) på 15-kilometeren her om dagen, så vi er ikke helt akterutseilt i klassisk. Men det er et russisk lag som er bedre enn oss, enkelt og greit. Vi har ikke nubbesjanse i dag, sier Hans Christer Holund etter stafetten.

Siste norske seier i klassisk på 15 kilometer intervallstart, kom ved Klæbo i Ruka i november 2020. I tillegg må Emil Iversens femmilsseier i Oberstdorf-VM selvsagt nevnes.

Men Norge har uansett vist en helt annen styrke i friteknikk - både på 15 kilometer og lengre løp - de siste sesongene med Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund i spissen. Sjur Røthe og Klæbo har også vunnet distanserenn i skøyting i år.

– Det er nok litt tilfeldig at vi har hatt flere som er bedre i skøyting, men vi har en jobb å gjøre fremover for å bli bedre i klassisk. Det er 15 kilometer klassisk intervallstart i Trondheim-VM i 2025, så vidt jeg vet. Det må være et veldig godt arbeidsmål for norsk herrelangrenn å ta tilbake et visst hegemoni på klassisk, sier Nossum.

MÅL: Johannes Høsflot Klæbo imponerte med bronse på 15-kilometeren i OL, men Eirik Myhr Nossum mener norsk herrelangrenn bør ha som mål om å bli enda sterkere i klassisk frem mot VM i 2025 på hjemmebane.

Martin Johnsrud Sundby tok VM-gull på 15 kilometer klassisk i 2019, mens siste OL-gull i øvelsen kom ved Harald Grønningen i Grenoble i 1968.

Emil Iversen tok på seg skylden for at Norge aldri var med i gullkampen på OL-stafetten i Zhangjiakou og sa han må finne ut hva som har gått galt denne sesongen.

Niklas Dyrhaug, Viaplay-ekspert, mener det var gambling av ledelsen å bruke Iversen som ikke har gått konkurranser på nesten to måneder.

– Russland vinner egentlig stafetten allerede der da de fikk luken de trengte og drømte om. Når Iversen blir gått fra av Janosch Brugger og Federico Pellegrino, viser det igjen at Iversen er rett og slett ikke på samme nivå som i fjor og det er utrolig skuffende, sier Dyrhaug.

Han sa før stafetten at dette burde vært laget: Golberg, Holund, Røthe og Klæbo.