Kommer med stikk etter Formel 1-vraking: – Pengene som rår

Antonio Giovinazzi (27) klarer ikke å skjule sin misnøye etter å ha blitt dumpet av Alfa Romeo før neste Formel 1-sesong.

MISFORNØYD: Antonio Giovinazzi står uten lag før neste sesong.

Publisert For mindre enn 1 time siden

Nåløyet for å komme inn i Formel 1 er trangt. Når drømmen går i oppfyllelse er det pur lykke for førerne, men ingenting varer evig. Det har Antonio Giovinazzi erfare.

Tirsdag offentliggjorde Alfa Romeo at italieneren er ferdig som fører for deres lag. Han er erstattet av kinesiske Zhou Guanyu.

På Twitter tar Giovinazzi et oppgjør med vrakingen.

– Formel 1 er talent, biler, risiko og fart. Men sporten kan også være hensynsløs, når det er pengene som rår og styrer reglene, lyder stikket fra 27-åringen.

– Jeg tror på store og små seire, oppnådd takket være egne evner, fortsetter han og lover at Formel 1-sirkuset ikke har hørt det siste fra ham.

Guanyu er født i Kina, men ble tatt med til London og Europa som 13-åring av foreldrene. 22-åringen har satset mot en motorsportkarriere og har imponert i Formel 2 denne sesongen. Han er nummer to i sammendraget.

– Fra jeg var ung har jeg drømt om å nå så langt jeg kan i en sport jeg bryr meg mye om. Nå har drømmen gått i oppfyllelse. Det er et privilegium for meg å starte Formel 1-karrieren for et så ikonisk lag, sier Guanyu.

Alfa Romeo takker Giovinazzi for tiden sammen. Italieneren har tatt ett poeng i årets sesong og er nummer 18 i sammendraget.

– Å ta farvel med en fører er aldri enkelt. Særlig ikke med Antonio, som har vært en del av laget så lenge. Vi vil sette pris på de gode minnene og lære av de dårlige. Vi ønsker Antonio alt det beste for fremtiden etter 2021-sesongen, sier Vasseur.

I tillegg til Giovinazzi er også Kimi Räikkönen ferdig i Alfa Romeo etter denne sesongen. Han erstattes av landsmannen Valtteri Bottas.

Red Bulls Max Verstappen leder inneværende sesong, 14 poeng foran Mercedes-fører Lewis Hamilton. Tre løp gjenstår av verdensmesterskapet.