Dette betyr Montenegros gavepakke: Slik kan Norge fortsatt gå til VM

0–0-resultatet mot Latvia var et ordentlig slag i trynet for Norges VM-sjanser, men så, ut av det blå, kom en håndsrekning fra Montenegro. Det betyr at Norge fortsatt har alt i egne hender.

Norge gjorde veien til VM lengre enn nødvendig ved å spille uavgjort i det som ble en skuffende kamp mot Latvia lørdag kveld.

Det betydde at Ståle Solbakkens menn trengte hjelp fra Montenegro i deres kamp mot Nederland. Seier til «Oranje» ville gitt gruppeseier og plass i neste års VM for Nederland, men nederlenderne rotet bort 2–0-ledelsen, og kampen endte 2–2.

Det betyr at Norge fortsatt har alt i egne hender.

– Vi lever, sier Ståle Solbakken til VG etter gavepakken fra Montenegro lørdag kveld.

EN HJELPENDE HÅND: Montenegro sto opp fra de døde mot Nederland og sørget for at VM-drømmen fortsatt lever for Norge.

Nederland troner fortsatt øverst i gruppen i det én kamp gjenstår av VM-kvalifiseringen:

1. Nederland - 9 kamper - 20 poeng - +23 i målforskjell

2. Tyrkia - 9 kamper - 18 poeng - +10 i målforskjell

3. Norge - 9 kamper - 18 poeng - +9 i målforskjell

Under får du en oppdatert oversikt over hvordan Norge kan ta seg til VM.

1. plass og direktebillett:

Uavgjort i kampen Montenegro-Nederland betyr at Norge fortsatt har muligheten til å vinne gruppen. I så fall må Norge slå Nederland i den siste kvalifiseringskampen.

Men: Dersom Norge slår Nederland er de - igjen - avhengig av hjelp fra Montenegro i en eller annen form dersom det skal bli gruppeseier og direktebillett til VM. Ettersom Tyrkia har bedre målforskjell enn Norge, må Norge enten:

Vinne med to eller flere mål over Nederland enn det Tyrkia gjør mot Montenegro.

Vinne mot Nederland, samtidig som Tyrkia avgir poeng mot Montenegro.

Norsk seier mot Nederland tirsdag kveld vil uansett bety at Norge er sikret 2. plass og playoff - uavhengig av hvordan det går med Tyrkia.

2. plass og playoff:

Akkurat nå er Tyrkia foran Norge på målforskjell etter sin nedsabling av gruppe G-jumbo Gibraltar lørdag kveld.

Dersom både Norge og Tyrkia spiller uavgjort i siste kamp, tar Tyrkia 2.-plassen på bedre målforskjell.

Dersom Norge spiller uavgjort mot Nederland og Tyrkia samtidig taper mot Montenegro vil Norge være foran Tyrkia på poeng, og dermed ta 2.-plassen.

Norge kan også ta 2.-plassen med tap i Nederland, så lenge Tyrkia taper med minst to mål mer enn det Norge gjør.

Dersom Norge og Tyrkia ender på samme målforskjell, avgjøres 2. plassen på antall scorede mål. I så fall tar tyrkerne trolig plassen foran Norge, ettersom de i skrivende stund har ti flere scorede mål enn Norge.

Dersom Norge spiller uavgjort mot Nederland og Tyrkia vinner, tar Nederland sannsynligvis gruppeseieren ettersom de har betydelig bedre målforskjell enn tyrkerne.

Playoff:

Det er totalt tolv lag som til slutt skal ut i playoff. Tre av disse skal til VM gjennom playoff-systemet, som fungerer på følgende vis:

Ti gruppetoere fra VM-kvalifiseringen og de to beste gruppevinnerne fra Nations League 2020/21 - som ikke har kvalifisert seg direkte eller sikret playoff gjennom kvalifiseringen - deles inn i tre ulike «sluttspill» med semifinale og finale.

Disse kampene er enkeltkamper.

Trekningen for hvem som møter er basert på poeng i kvalifiseringen. De to Nations League-nasjonene er ikke seedet til trekningen, som finner sted 26. november.

Playoffen spilles fra 24.-29. mars neste år. De tre finalevinnerne kvalifiserer seg til VM i Qatar.

Disse kan bli gruppetoere fra VM-kvalifiseringen:

Gruppe A: Portugal og Serbia

Gruppe B: Spania og Sverige

Gruppe C: Italia og Sveits

Gruppe D: Finland og Ukraina

Gruppe E: Wales og Tsjekkia

Gruppe F: Skottland

Gruppe G: Nederland, Tyrkia og Norge

Gruppe H: Russland og Kroatia

Gruppe I: England og Polen

Gruppe J: Nord-Makedonia, Romania og Armenia

I skrivende stund ser det ut som Wales og Østerrike blir de to lagene som kommer inn via Nations League.