Ny novembersensasjon i skiskytter-sirkuset: Sivert (23) knuste stjernene

OSLO/SJUSJØEN (VG) I fjor var det Sturla Holm Lægreid som overrasket alle i november. Lørdag tok en ny skiskytterstjerne ansvar.

SENSASJON: Sivert Guttorm Bakken sjokkerte alle, og var aller best i sesongåpningen på Sjusjøen.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Sturla Holm Lægreid (24) kom som en lysende komet inn i skiskyttersfæren for ett år siden. Tarjei Bø (33) har skint lenge. Med superstjernen Johannes Thingnes Bø ute var det de to man trodde skulle kjempe om seieren i sesongåpningen.

Men én som ikke har rukket å glitre så sterkt i verdenscupsammenheng ennå er Sivert Guttorm Bakken (23). Det har han tydeligvis lyst til å gjøre noe med, for lørdag gikk han sitt livs løp i tunge løyper på Sjusjøen. Med ti treff og full fart i løypa ble det seier, og nå ligger han an til å få den siste plassen på landslaget til verdenscupåpningen i Östersund om to uker.

– Jeg hadde ikke helt trodd på seier på oppvarmingen i dag, da følte jeg meg seig. Det var bare å gå det man kunne, og se hva det holdt til. Jeg er veldig fornøyd, sier vinneren til NRK.

FJORÅRETS SENSASJON: Sturla Holm Lægreid stjal overskriftene i 2020. Nå blir han utfordret av yngre løpere.

I fjor for omtrent nøyaktig ett år siden var det Holm Lægreid som var den store sensasjonen da sesongen sparket i gang i november.

– Det er sikkert mange som tror jeg skal være best fra start, fordi jeg gjorde det så godt i fjor, men man må huske på at jeg kom bedre utover i sesongen, sa Lægreid til NRK før start.

I 2020 ble han kjent for sin elleville treffprosent på standplass, men lørdag startet 24-åringen sesongen med en bom på liggende skyting. Dermed måtte han hente ut noen ekstra krefter i løypa for å henge med i toppen, og han hadde ikke nok drivstoff i tanken til å nærme seg Bakken. Han endte halvannet minutt bak «den nye» novembersensasjonen.

– Det er godt det er lenge til OL, så jeg har tid til å komme meg i form, sier Lægreid til NRK.

Les også Olsbu Røiseland måtte se seg slått i sesongåpningen: - Bittert

Som i kvinnenes renn ble de norske utfordret av sterke franskmenn, og både Simon Desthieux, Emilien Jacquelin og Quentin Fillon Maillet gikk gode løp – men feilet når det gjalt.

Johannes Dale leverte også to fulle hus, og gikk omtrent så det mørknet på sisterunden, men langrennstiden ble akkurat ikke sterk nok til å dra seg opp på pallen.

For på tredje siste startnummer kom Tarjei Bø i rakettfart – men heller ikke den rutinerte 33-åringen klarte å ta den ti år yngre konkurrenten. Han endte på 3. plass.

– Det var hardt. Det var «jula på kjærringa», er det ikke det dem sier? Det var tøffe forhold, og et par gutter som starta knallhardt. Det ble et jag uten like, men løypa ble litt for kort for å ta de igjen, sier Bø til NRK.

Håvard Bogetveit imponerte med sin 2. plass.

– Det var mitt type føre og forhold i dag. Da flyter jeg lett oppå og mestrer det på en god måte. Det klaffa i dag, rett og slett, sier han.