Bryants enke anklager politiet for deling av ulykkesbilder

Enken etter basketlegenden Kobe Bryant går i rettssalen hardt ut mot ulykkespersonalet – politi og brannmannskap – som delte bilder fra åstedet der han og parets datter Gianna omkom i helikopterulykken for to og et halvt år siden.

TO ÅR FØR ULYKKEN: Vanessa Laine Kobe og Kobe Bryant under Oscar-utdelingen 2018, der han mottok den gjeve filmprisen for animasjonsfilmen «Dear Basketball».

– De tok bilder og delte bilder av Kobe og Gianna som suvenirer. De helte salt i et sår som aldri vil bli leget, uttaler Vanessa Laine Kobes advokat Luis Li i forbindelse med rettsprosessen i California, skriver magasinet Rolling Stone.

Hun skal ha grått høylytt da advokaten presenterte sine første bevis for dommeren under første dag av rettsprosessen.

I januar 2020 var Kobe Bryant og hans datter Gianna Maria-Onore Bryant passasjerer i et helikopter på vei til en basketballturnering der hun skulle spille. Piloten fikk problemer med å navigere det på grunn av tett tåke. Helikopteret styrtet mot en fjellside i Calabasas i California. Samtlige ni om bord omkom, åtte passasjerer og piloten.

Kobe Bryant ble 41 år, datteren Gianna 13.

Kobe Bryant er regnet som en av tidenes beste basketballspillere, med enorm suksess for NBA-laget Los Angeles Lakers gjennom 20 år. I 2018 mottok han en Oscar for kortanimasjonsfilmen «Dear Basketball».

Fakta Fem NBA-titler * Født: 23. august 1978 (41 år) i Philadelphia, Pennsylvania. * Lag: Los Angeles (1996–2016) * NBA-titler: 5 (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) * Mest verdifulle spiller i NBA: 1 (2008) * NBAs All Star-lag: 18 (1998, 2000-2016) * OL-meritter: 2 gull (2008, 2012) Les mer

Datteren Gianna var et stort basketballtalent. Kobe fungerte som trener for henne og lagene hun spilte for etter at han la opp i 2016. Han og Vanessa Laine Bryant hadde fire barn – alle jenter – sammen.

Vanessa Laine Bryant har tatt initiativ til å stille personalet som befant seg på ulykkesstedet til rettslig ansvar for det hun mener er utilgivelig. De skal ha tatt bilder av hennes ektemann og datter, for så å bidra til at de ble spredt digitalt og gjort kjent for flere. Hun leverte inn sin stevning åtte måneder etter ulykken i slutten av januar 2020, altså for to år siden.

Hun hevder at mannskaper fra politiet og brannvesen – som var først på ulykkesstedet – tok bilder av de omkomne, Kobe og Gianna Bryant, for deres egen tilfredsstillelses skyld. I retten hevdet Vanessa Laine Bryants advokat at en etterforsker skal ha vist frem bilder av ofrene i en bar for å «imponere» en kvinne. Han skal ha skrytt av at han hadde vært der, ifølge rettsdokumentene fra Vanessa Laine Bryant.

Hun påstår også at en brannmann skal ha mottatt bilder fra krasjstedet og vist dem frem for kolleger som ikke hadde befatning med saken, under påsyn av deres koner og kjærester under en prisutdeling på et Hilton-hotell i februar 2020.

De stevnedes advokater mener rettsdokumentene og Vanessa Bryant bevisførsel ikke holder til en rettssak og domsavsigelse. Deres begrunnelse er at bildene aldri er gjort tilgjengelig for allmennheten, at de bare er kjent innenfor de gjeldende offentlige etatene som etterforsket den tragiske ulykken.