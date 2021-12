HamKam bekrefter: Rosenborg har tatt kontakt med Rekdal

Rosenborg har tatt kontakt med HamKam-trener Kjetil Rekdal (53) angående den snart ledige trenerjobben på Lerkendal.

ETTERTRAKTET: Kjetil Rekdal ledet HamKam til opprykk i Eliteserien i 2021. Nå kan han være ønsket i Trondheim.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Det bekrefter daglig leder i HamKam, Bent Svele, til VG, kort tid etter at TV 2 først meldte om nyheten.

Svele sier at de fikk en henvendelse fra trønderne sent fredag ettermiddag der de informerte eliteserieklare HamKam om at Kjetil Rekdal, som ledet HamKam til opprykk fra OBOS-ligaen denne sesongen, er en av kandidatene de vurderer til den snart ledige trenerjobben på Lerkendal.

– Og så vet vi ikke så mye mer enn det. Det har vært mye frem og tilbake i dag, sier Svele.

Kjetil Rekdal ledet HamKam til opprykk fra OBOS-ligaen denne sesongen, men nå gjenstår det å se om han blir en del av deres første sesong tilbake på øverste nivå i norsk fotball. Ifølge TV 2 har Rekdal tatt den fem timer og 14 minutter lange turen fra Hamar til Trondheim i bil for å unngå media på flyplasser.

– Kjetil Rekdal er en fantastisk trener, og jeg synes det er helt naturlig at han er aktuell for alle ledige trenerjobber i Norge, sier Svele.

I Trondheim gjøres det ingen stor jobb for å legge en demper på Rekdal/Rosenborg-ryktene. Tidligere i dag kalte styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, Kjetil Rekdal en «dyktig trener».

– Han har gjort en kjempejobb i HamKam, sier Koteng til Nidaros.

Også Nils Arne Eggen har uttalt seg om Rekdal. Rosenborg-legenden, som fortsatt har en klar stemme i Rosenborg, sier i likhet med Koteng at Rekdal er en god trener.

– Vi snakket sammen for ikke så lenge siden, sier Eggen til Nidaros.

Rekdal har vært trener for en rekke norske klubber, som Vålerenga, Aalesund og Start. Også i 2018 ble Rekdal lansert som en mulig RBK-trener. Da han igjen ble nevnt som en mulig Hareide-erstatter i sommer, var Rekdal ordknapp:

– Mitt fokus er HamKam, sa han den gang.

Rosenborg er på jakt etter Åge Hareides arvtager. Trenerveteranen varslet allerede i sommer at han ville gi seg som fotballtrener etter inneværende sesong. Bodø/Glimts suksesstrener Kjetil Knutsen og Hammarby-sjef Milos Milojevic har vært hyppigst koblet til den snart ledige trenerjobben på Lerkendal.

Tidligere fredag kom rapporter om at Milojevic, som nylig var i Trondheim, ikke lenger er aktuell for jobben.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Kjetil Rekdal, uten hell.

Publisert Publisert: 10. desember 2021 18:46 Oppdatert: 10. desember 2021 19:19