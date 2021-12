Klæbo med full kontroll mot Ustjugov: – En gavepakke

DAVOS/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (25) vant sprinten i Davos lekende lett – for fjerde gang på rad.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

I finalen ble det en ny duell mellom Klæbo og Sergej Ustjugov, hvor Klæbo tok innersvingen på russeren i siste sving og hadde full kontroll på oppløpet.

– Han er brutal, sier Even Northug, som ble nummer fem, til VG om Klæbo.

– Det gikk rolig den første runden. Da handlet det bare om å komme seg i posisjon og så kom det en gavepakke fra Ustjugov da han klinket til ut på den andre runden. Da gjaldt det bare å holde ryggen hans, sier Klæbo til VG.

Ustjugov lot seg ikke intervjue av VG i snøværet i de sveitsiske alpene.

– «Sorry, I dont’ speak english», sa den russiske veteranen.

Det gjorde også nordmannen, før han smatt forbi inn på oppløpet og sikret seg karrierens 42. verdenscupseier.

– Det var en god taktikk å prøve, for vi vet at Klæbo er raskest på de siste hundre meterne. Jeg er glad for å se han tilbake på dette nivået, sier Ustjugovs trener Marcus Cramer til VG.

Klæbo var populær i Davos etter seieren:

Bak de to rivalene ble det en tett kamp om tredjeplassen mellom Franske Richard Jouve og Erik Valnes, en kamp som Jouve gikk seirende ut av.

– Det var greit. Det var i hvert fall nært pallen. Det er litt surt, men alt i alt ganske bra, sier Valnes til VG.

– Jeg får gode svar. I dag klarte jeg å være ganske offensiv. Alt i alt er det godkjent, sier Valnes.

Da Thomas Helland-Larsen måtte melde forfall, fikk Even Northug en mulighet. Og han imponerte stort i prologen og vant sitt kvartfinaleheat. I semifinalen imponerte Northug igjen og ble nummer to bak Lucas Chanavat, og dermed var Northug finaleklar. Og da ble det mye for storebror.

– Nå må dere ta dere av praten, sa Petter Northug på TV 2s sending.

Even Northug endte på 5. plass. Det er andre gang Northug tok seg til en finale. Forrige gang, i Dresden i 2018, endte han sist og dermed på sjetteplass. Lørdagens femteplass er dermed karrierebeste for Northug i verdenscupen.

– Det er jo knallartig å komme seg til en finale. Jeg følte jeg var nær på Lillehammer (Northug ble nummer ti), men det gikk akkurat ikke. Da ble jeg reserve her, men så fikk jeg gå, sier Northug til VG.

Han fikk også med seg at storebror Petter fulgte ivrig med i kommentatorboksen.

– Jeg så noen filmer at han var engasjert. Det er knallartig, sier lillebror Northug.

KARRIEREBESTE: Even Northug gikk inn til femteplass i Davos.

Tre norske herreløpere sto i finalen: Klæbo, Northug og Valnes som tok seg videre som «lucky loser». Klæbo vant sprinten i Lillehammer sist helg.

Golberg kom så vidt videre fra prologen, og røk rett ut i kvartfinalen.

– Det er frustrerende. Jeg mangler fart, og det er mange som går fortere. Jeg tenker ikke mye på OL, men tror jeg er en som har noe der å gjøre. Men jeg tenker mye på hvorfor jeg ikke går fortere, sier Golberg til VG.

Også Sindre Bjørnestad Skar røk også i kvartfinalen. Han tror OL-toget er gått.

– Jeg gjør mange dårlig valg og mangler selvtillit, sier Skar til VG.

TV 2 og TV 2 Play sender langrenn fra Davos og kvinnealpint fra St. Moritz i helgen.