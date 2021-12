Norsk krisedag i Tour de Ski – finsk sjokkseier

LENZERHEIDE/OSLO (VG) For første gang siden februar 2019 endte et distanserenn i verdenscupen og VM med norsk deltagelse uten en norsk pallplass. I snøværet i Lenzerheide var det Kerttu Niskanen (33) som tok en overraskende seier.

LANGT UTENFOR PALLEN: Heidi Weng var ansett som det fremste norske kortet, men havnet utenfor topp ti i Lenzerheide.

– Det er for dårlig. Altfor dårlig, rett og slett. Det er flaut, sier Helene Marie Fossesholm til VG etter 10-kilometeren.

20-åringen endte helt nede på 59. plass, over to og et halvt minutt bak Kerttu Niskanen.

– Akkurat nå har jeg lyst til å grave meg ned til Kina og bli, og så kan jeg komme opp senere, sier en gråtkvalt Fossesholm, som dekket seg bak briller i snøværet.

Fossesholm orket ikke å tenke på fortsettelsen av touren eller sammendraget etter rennet.

Det ble en tung dag for det norske laget. Anne Kjersti Kalvå ble beste nordmann på 10. plass, nesten minuttet bak Niskanen. Tiril Udnes Weng og Heidi Weng ble nummer 12 og 13.

– Jeg er greit fornøyd, jeg. Det var artig å gå på en utfordrende dag, sier Kalvå til VG.

Under svært utfordrende forhold, med tett snøvær, ble det store tidsforskjeller under damenes 10 kilometer i klassisk stil i Lenzerheide. Men ingen av de norske klaget på skiene.

For løperne i seedet gruppe var snøværet ganske tett gjennom hele løpet, og av dem gikk Ebba Andersson inn i ledelsen. Men så lettet snøværet.

Bakfra kom Kerttu Niskanen og under langt lettere forhold i siste halvdel av løpet, knuste hun konkurrentene. Til slutt kom hun i mål hele 18,2 sekunder foran Andersson, etter å ha gått 20 sekunder raskere enn Andersson på de siste 2,6 kilometerne. Det er Niskanens første verdenscupseier siden februar 2019.

Niskanen leder også i sammendraget, 29 sekunder foran Jessie Diggins.

FINSK JUBEL: Kerttu Niskanen jublet hemningsløst etter at hun gikk inn til karrierens tredje verdenscupseier.

Dermed ble det ingen norske kvinner på pallen, etter at norske utøvere har vært på pallen i de 40 siste distanserennene i VM og verdenscup som Norge har deltatt i. Helt sentral i det har Therese Johaug vært, som ikke deltar i sesongens Tour de Ski.

Det siste rennet uten norsk pallplass i et distanserenn var 10-kilometeren i klassisk stil i italienske Cogne like før VM i Seefeld i 2019. Også da var det Niskanen som vant, mens Anna Svendsen ble beste norske på en 11. plass.

– Det var jo tungt. Det var et veldig tungt føre. Jeg prøvde så godt jeg kunne, men i dag var det store avstander, sier Heidi Weng til VG.

På spørsmål om skiene var gode, kommer svaret raskt.

– Jeg skal ikke klage på det. Det var min kropp som streiket litt på slutten, sier Weng.

– Hva sier du om at beste norske havnet på en tiendeplass?

– Det er bra at det er forskjellige nasjoner i toppen, så jeg tror det er bra det, sier Weng.

Frida Karlsson endte på femteplass, etter at hun selv sa at kroppen ikke var helt på topp, og kom tilsynelatende med et lite stikk til den norske leiren da hun ble spurt om de norske resultatene.

– Det er utfordrende føre i dag, så det handler ikke bare om å være den beste løperen. Man må også ha det beste teamet rundt, sier hun til VG.

I sammendraget er Weng, som har vunnet Tour de Ski to ganger tidligere, nede på 18. plass, 1.31 bak Niskanen. Tiril Udnes Weng (7. plass, 54 sekunder bak) og Anne Kjersti Kalvå (8. plass, 58 sekunder bak) er de to norske løperne som er best plassert etter de to første etappene.

Fakta Tour de Ski-programmet Lenzerheide, Sveits: 28. desember (1. etappe): 14.00: Sprint fri (TV 2) 29. desember: 13.30: 10 km klassisk, kvinner (TV 2)

15.05: 15 km klassisk, menn (TV 2) Oberstdorf (Tyskland) 31. desember: 12.55: 10 km fellesstart fri, kvinner (TV3)

15.25: 15 km fellesstart fri, menn (TV3) 1. januar: 12.00: Sprint klassisk (TV 3) Val di Fiemme (Italia) 3. januar: 12.40: 10 km fellesstart klassisk, kvinner (TV3)

14.50: 15 km fellesstart klassisk, menn (TV3) 4. januar: 11.30: 10 km fellesstart fri, kvinner i «Monsterbakken» (TV3)

15.25: 10 km fellesstart fri, menn i Monsterbakken» (TV3) Les mer

Forrige sesongs Tour de Ski-vinner, Jessie Diggins, fikk en kjempestart på Tour de Ski med seier i sprinten tirsdag.

