Drømmestart i VM for Carlsen – vant fire av fem partier

Magnus Carlsen (31) fikk en fantastisk start på VM i hurtigsjakk. Nordmannen står med seier i fire av fem partier etter den første dagen.

GOD START: Magnus Carlsen fikk en veldig god start på hurtigsjakk-VM.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Magnus Carlsen avsluttet dagen med seier mot latviske Aleksej Sjirov i det femte partiet, og står med 4,5 av 5 mulige poeng etter den første dagen i hurtigsjakk-VM.

– Jeg spiller ikke så veldig bra, men det er sjeldent at jeg har hatt en veldig god følelse på dag én, sier Carlsen til NRK.

Carlsen deler ledelsen i VM med georgiske Baadur Jobava og polske Jan-Krzysztof Duda.

Nordmannen spilte med svarte brikker og gjorde en stor feil i trekk 12. Dessverre for Carlsen oppdaget latvieren feilen og utnyttet situasjonen på best mulig måte i neste trekk.

– Det er den dårligste åpningen jeg kan huske å ha sett i VM-sammenheng av Magnus Carlsen, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Men Sjirov spilte alt annet enn perfekt videre, og måtte til slutt gi seieren til den regjerende verdensmesteren i lyn-, hurtig- og langsjakk etter han hadde brukt opp tiden sin.

Carlsen åpnet det fjerde partiet med hvite brikker mot indiske Harsha Bharathakoti. Nordmannen fikk et oppskriftsmessig overtak fra start, men inderen som hadde overrasket og vunnet alle sine tre partier før møtet mot Carlsen, fikk stabilisert stillingen.

Dessverre for det unge sjakktalentet gjorde han en stor feil i trekk 15 som ga Carlsen en gigantisk fordel. Bharathakoti knelte og den regjerende verdensmesteren sikret sin tredje seier for dagen.

– Det var god erfaring å få spilt mot en verdensmester, sier Bharathakoti til NRK.

Les også: Magnus Carlsen: – Viktig for meg å ha alle tre VM-titlene

Før det tredje partiet som Carlsen vant, ble det kaos i VM-arenaen, skriver NRK.

For etter to partier ventet ny bordplassering for nordmannen, det hadde han ikke fått med seg. Og da han til slutt fant riktig bord, var det ikke kamera ved bordet, så partiet kunne ikke bli vist.

Dermed startet jobben med å flytte nordmannen tilbake til bord 1, fra bord elleve. Det førte til at alle spillerne fra bord 1 til 10 og måtte flytte på seg. Etter kaotiske minutter, og forbi start på tredje parti som skulle være 18.00, endte nordmannen til slutt på bord elleve, med kamera.

Der stilte Carlsen med hvite brikker og spilte seg tidlig til en fordel. Det så ut til at nordmannen hadde russiske Drejev i kne etter 14 trekk, men som i de tidligere partiene ble det jevnt igjen.

Men Lommedals-gutten tok tilbake føringen i partiet, og med langt mer tid igjen på klokken kunne han kontrollere inn til seier mot 52 år gamle Drejev. Det var dagens andre seier etter at Carlsen vant åpningspartiet mot langt lavere rangerte Merab Gagunasjvili etter et tidsdrama.

Carlsen måtte nøye seg med remis mot armenske Samvel Ter-Sahakjan i verdensenerens andre parti i hurtigsjakk-VM.

Aryan Tari (2,5 av 5 poeng), Kristian Stuvik Holm (2 av 5 poeng) og Johan-Sebastian Christiansen (2 av 5 poeng) stiller også for Norge i mesterskapet.

Verdensmesteren i hurtigsjakk kåres over 13 partier, der seier gir ett poeng, remis et halvt poeng og tap gir null poeng. Den med flest poeng etter 13 partier vinner VM.

De fem første partiene spilles søndag, mens det spilles fire både mandag og tirsdag.

VM i lyn- og hurtigsjakk arrangeres i Warszawa i Polen fra 26. desember til 30. desember. De første tre dagene er det hurtigsjakk, mens lynsjakk står på programmet de to siste dagene.

Carlsen er regjerende verdensmester i lyn-, hurtig- og langsjakk.