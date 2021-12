Norge knuste håpet til hjemmenasjonen: Klare for VM-finale

CASTELLÓN/OSLO (VG) (Norge – Spania 27–21) Katrine Lunde (41) stengte buret bakover og i den andre omgangen herjet håndballjentene med Spania. Dermed blir det en finale mot Frankrike på søndag.

Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

35 år etter at Norge tok sin første VM-medalje, 24 år etter at Norge tok seg til sin første VM-finale og 22 år etter at Norge tok VM-gull for første gang, skal de norske håndballjentene igjen spille en VM-finale i håndball.

Anført av en strålende Katrine Lunde i mål, hadde Norge full kontroll i den andre omgangen og vant 27–21. De norske håndballjentene er med det klare for sin åttende VM-finale.

– Det føles veldig godt. Det er ekstremt deilig å være her nå, sier Henny Reistad til VG etter kampen.

– Katrine er helt fantastisk bak der. Det gjør at det ikke er noen tvil, sier Kari Brattset Dale til VG.

– Jeg synes vi er et bedre lag enn Spania. Jeg var veldig rolig på at det her bare var et spørsmål om tid, og at det bare handlet om oss selv. I den andre omgangen knekker vi koden fullstendig. Da har vi full kontroll, sier Nora Mørk.

Med finaleplassen har håndballjentene sikret seg sin 30. medalje i et internasjonalt mesterskap. Siden VM-bronsen i 1986, har kun ti VM, OL eller EM endt uten norsk medalje.

– Det er enormt sterkt, mener Brattset Dale.

Fakta Norge i mesterskap siden 1986 VM i 1986: Bronse

OL i 1988: Sølv

VM i 1990: 6. plass

OL i 1992: Sølv

VM i 1993: Bronse

EM i 1994: Bronse

VM i 1995: 4. plass

OL i 1996: 4. plass

EM i 1996: Sølv

VM i 1997: Sølv

EM i 1998: Gull

VM i 1999: Gull

OL i 2000: Bronse

EM i 2000: 6. plass

VM i 2001: Sølv

EM i 2002: Sølv

VM i 2003: 6. plass

OL i 2004: Ikke med

EM i 2004: Gull

VM i 2005: 9. plass

EM i 2006: Gull

VM i 2007: Sølv

OL i 2008: Gull

EM i 2008: Gull

VM i 2009: Bronse

EM i 2010: Gull

VM i 2011: Gull

OL i 2012: Gull

EM i 2012: Sølv

VM i 2013: 5. plass

EM i 2014: Gull

VM i 2015: Gull

OL i 2016: Bronse

EM i 2016: Gull

VM i 2017: Sølv

EM i 2018: 5. plass

VM i 2019: 4. plass

EM i 2020: Gull

OL i 2021: Bronse Les mer

Veronica Kristiansen var glad for at det holdt til seier.

– Det var ikke en pen kamp i dag, men vi drar det i land, sier Kristiansen til VG

Inn til pause var det likt, 11–11.

– Hva ble sagt i pausen?

– Vi sa at vi følte vi hadde kontroll, men at vi måtte gi det lille ekstra i duellene, sier Kristiansen.

I finalen venter de regjerende olympiske mesterne Frankrike. De vant også sist Norge tok seg til en VM-finale i 2017 (23–21).

– Hvordan blir det å møte Frankrike?

– Hardt. Det blir krig det også. Det blir som regel veldig få scoringer mot Frankrike, sier Kristiansen.

– Det blir tøft som alltid. Vi kjenner hverandre godt, sier Brattset Dale om finalemotstanderen.

Tidligere landslagskaptein Gro Hammerseng-Edin gleder seg til finalen.

– Det blir en drømmefinale å se på, sier Viaplay-eksperten.

forrige

STENGTE BURET: Keeper Katrine Lunde storspilte i fredagens semifinale. Her jubler hun etter en redning. Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

Brattset Dale er enig med Hammerseng-Edin i at det er en drømmefinale.

– Det er riktige lag som står i finalen. De som står der har fortjent det, mener strekspilleren.

– En klassiker, sier Nora Mørk.

– Vi må bare prøve å forberede flest mulig scenarioer. Frankrike er eksperter på å gjøre det vanskelig å spille angrep. Jeg tror nesten det handler mer om at vi ikke skal la oss stresse at sliter med å score mål, sier kaptein Bredal Oftedal.

Søndagens finale starter 17.30. Skulle Norge vinne der, vil de ta sitt første VM-gull siden 2015 og tangere Russland som den mestvinnende nasjonen i håndball-VM for kvinner med fire gull.

Mørk ble Norges toppscorer i semifinalen med åtte mål (hvorav fire straffer), med Brattset Dale like bak med syv mål. Strekspilleren scoret på samtlige syv skuddforsøk.

Fakta Flest VM-gull i håndball for kvinner 1. Russland – 4 gull

2. Norge – 3 gull

2. Sovjetunionen – 3 gull

2. Øst-Tyskland – 3 gull

5. Frankrike – 2 gull

6. Ungarn – 1 gull

6. Jugoslavia – 1 gull

6. Danmark – 1 gull

6. Romania – 1 gull

6. Tsjekkoslovakia – 1 gull

6. Nederland – 1 gull

6. Tyskland – 1 gull

6. Sør-Korea – 1 gull

6. Brasil – 1 gull Les mer

I forrige VM sa det stopp mot Spania i semifinalen for de norske håndballjentene. Den gang vant til slutt Spania i suveren stil, 28–22, og det spanske hjemmepublikumet hadde et håp om en reprise i Castellón fredag kveld.

Det fikk de imidlertid ikke. Norge tok tidlig kommando, i en kamp hvor begge lag spilte meget godt i forsvar. I mål imponerte veteranen Katrine Lunde for Norge og like etter halvspilt første omgang sendte Henny Reistad Norge opp i en firemålsledelse på stillingen 7–3.

Til tross for den ene scoringen, satt det ikke helt for Reistad i den første omgangen. De fire andre skuddforsøkene endte alle med bom, og 22-åringen ble byttet ut da Norge tok timeout tre minutter før pause. Ledelsen var da redusert til ett mål, og i de siste minuttene i omgangen gikk det heller ikke helt veien for de norske kvinnene.

Nora Mørk mislyktes med et innspill til Kari Brattset Dale tolv sekunder før pause, Spania kontret og utlignet til 11–11 i omgangens siste sekunder.

– En dum beslutning, sa Viaplays håndballekspert Ole Erevik i pausen om Mørks pasningsforsøk.

I den andre omgangen var det igjen Norge som førte, og med et kvarter igjen ledet Norge med fire mål. Det siste kvarteret hadde Norge full kontroll og tok seg enkelt til finalen, mens hjemmenasjonen Spania må nøye seg med bronsefinale mot Danmark og keeper Althea Reinhardt: