Håndballsjefens VM-kommentarer vekker reaksjoner: – Fullstendig galehus

Dietrich Späte i Det internasjonale håndballforbundet skryter av angrepsspillet i håndball-VM og sammenligner kvinnehåndball med herrehåndball. Uttalelsene får flere eksperter til å stusse.

TIL TOPPS: Det norske landslaget gikk seirende ut av håndball-VM.

– Med tanke på kvaliteten på kvinnehåndball, ser vi at effektiviteten i angrep har økt fra 51,6 prosent til 55,1 prosent sammenlignet med VM i 2019. Det betyr at kvaliteten øker og kommer nærmere herrehåndball, lyder det fra Dietrich Späte i etterkant av årets VM.

Han er leder i trener- og metodekommisjonen i Det internasjonale håndballforbundet. Sitatet går sin rundgang på sosiale medier, hvor mange reagerer på prosentutregningen og sammenligningen med herrehåndball.

«Men dessverre har IQen til IHF falt tilsvarende. Dette sitatet her er fullstendig galehus. Er dette nivået???» skriver kommentator hos Viasat, Daniel Höglund, på Twitter.

VM er utvidet til 32 nasjoner fra 2019, noe som har gitt mindre håndballnasjoner og svakere lag muligheten til å spille mesterskapet. Det ledet til en rekke kamper med enorm målforskjell tidligere i mesterskapet. Kvaliteten på de dårligste lagene vekket krass kritikk blant flere eksperter.

Blant annet tapte Puerto Rico 55–15 for Nederland og 48–10 for Sverige og 43–7 mot Norge, noe mange mener forklarer den økte effektiviteten i angrep.

– Jeg tror uttalelsen er en jakt på å forsvare utvidelsen og finne tall som passer eget narrativ. Det er tall som underbygger at det har vært en suksess. Det må være lov å stille seg kritisk til om det gagner håndballen. Det er en merkelig variant, sier ekspert hos Viasat, Ole Erevik, til VG.

Han understreker at han ikke har studert tallene fra årets VM i detalj og kan slå fast noe sikkert rundt hvilken vei spillet har utviklet seg.

– Det jeg reagerer mest på er at de bare ser på angrepsspill når de skal måle kvalitet. Det er ikke nødvendigvis valid når man skal måle håndballspillets kvaliteter, mener Erevik.

Han legger også til at det er «dumt» av IHF å sammenligne herre- og kvinnehåndball på denne måten.

PRESIDENT: Hassan Moustafa.

Spätes utsagn er ikke den eneste uttalelsen fra høyt hold som har fått håndballentusiaster til å sperre opp øyne og ører.

Etter VM-finalen mellom Norge og Frankrike inntok presidenten i Det internasjonale håndballforbundet (IHF), Hassan Moustafa, podiet for å holde en tale.

– Jeg kan bekrefte at Norge er verdensmestere, innledet egypteren til stor jubel fra den norske fansen.

– Danmark kom på annenplass og Frankrike på tredjeplass, fortsatte han. Denne gangen til buing blant publikum.

En forvirret Hassan ser forundret rundt seg og får tilsynelatende en beskjed fra en annen person.

– Danmark kom på andre? Jeg forstår ikke, sier han i mikrofonen.

Ikke alle er fornøyd med at Hassan hadde glemt at det var Frankrike som spilte finale ...

– Jeg mener det er totalt respektløst mot Frankrike. Hva mer kan jeg si? Tror du det er normalt at en IHF-president ikke vet hvem som ble nummer to rett etter at finalen er ferdigspilt, sier Frankrikes Béatrice Edwige til danske TV 2.

– Det er en stor feil av han. Jeg tenker på Frankrike. Det svir nok litt ekstra for dem. Du så også hvordan de reagerte, sier Norges Maren Aardahl til kanalen.