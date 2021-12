Karlsson svarer på Sundbys «tunge-kritikk»: – Hvor er han nå?

Martin Johnsrud Sundbys (37) karakteristikk av Frida Karlsson (22) har nådd den svenske skistjernen. Svaret er syrlig.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Han er kanskje ikke riktig person til å uttale seg. Det var litt merkelig, men jeg kan jo svare ham med at han så ganske brent ut han også på «Landskampen», sier Karlsson ifølge Aftonbladet.

Til Expressen spør hun: - Hvor er han nå?

22-åringen sikter til duellene i «Landskampen», som vises på TV 2 og svensk TV4. I 2020-utgaven konkurrerte Karlson for Sverige. Det var mot blant andre Sundby, som måtte en tur på sykehus under innspillingen med en infeksjon i beinet.

I mars ble det klart at han dropper OL, og skal satse på langløp fremover.

Det er Sundbys uttalelser i VGTV-programmet «Utenfor Skisporet» Karlsson har fått med seg i forkant av Tour de Ski-starten tirsdag.

DUELLEN: Therese Johaug og Frida Karlsson avbildet etter ti kilometeren i Davos.

– Jeg synes Frida så sliten og ukomfortabel ut i den høyden. Den tungen kommer ut til slutt stort sett, men den var veldig tidlig ute denne gangen, beskrev Sundby etter at Karlsson ble knust av Johaug i høyden på 10 kilometeren i Davos for to uker siden.

Selv mente Karlsson at hun trolig hadde litt for stor respekt for høyden. Den forklaringen støttet ikke Sundby i sin oppsummering:

– Det handler om at man har fått svi for et eller annet at den tungen kommer. Jeg synes den kom tidlig denne gangen. Hun lærer og er ung, og har gått få renn i høyden. Det krever en innlæringsprosess å gjøre gode renn (i høyden) – det vet jeg alt om selv, sa Sundby.

– Jeg er trygg på min plan, og det føles bra, slår Karlsson fast overfor Aftonbladet.

PS! Johaug skal ikke være med i Tour de Ski, men OL-løypene hun skal duellere med Karlsson i om halvannen måned er i høyden.