Klæbo lekte seg til ny seier: – I en egen klasse

LENZERHEIDE/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (25) hadde full kontroll gjennom hele dagen og tok kommandoen i Tour de Ski fra start.

forrige



fullskjerm neste SUVEREN: Johannes Høsflot Klæbo var helt overlegen i finalen. 1 av 3 Foto: Terje Pedersen / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Tre norske herreløpere tok seg til finalen i åpningsrennet i Tour de Ski i sveitsiske Lenzerheide. Dermed la Pål Golberg inn en god OL-søknad, men i finalen var det - som så ofte før - Johannes Høsflot Klæbo det skulle handle om.

– Det var en fantastisk dag. Det var veldig gøy å gå ute der i dag. Smørerne og laget har gjort en veldig god jobb med skiene. Det er ganske bra å starte Tour de Ski på denne måten, sier Klæbo i det internasjonale seiersintervjuet vist på TV 2.

Til VG oppsummerer han rennet slik:

– Jeg hadde gode ski og en god kropp. Jeg gjorde mye riktig underveis, sier han ydmykt.

Allerede inn på oppløpet hadde Klæbo nærmest sikret seg seieren, og Klæbo sier til VG at han var «litt overrasket» over den store luken han hadde før oppløpet.

– Det virket som Klæbo lekte med oss i dag, sier Federico Pellegrino, som ble nummer fem, til VG.

Klæbo vant finalen foran Richard Jouve og Lucas Chanavat, mens Erik Valnes ble nummer fire.

– Det er mesterskapstakter av det. Det er høyeste klasse igjen. Han er i form og jeg er imponert, sier trener for sprintlandslaget, Arild Monsen, til VG.

– Han er i fullstendig i en egen klasse, Johannes. Det ser ut som en senior mot en flokk med juniorer, men de han går ifra er altså noen av verdens desidert beste sprintere gjennom alle tider, sier TV 2-kommentator Petter Skinstad.

Nordmannen tok sin tredje verdenscupseier for sesongen, og står dermed med 43. seirer totalt. Med det er han kun tre verdenscupseirer bak Bjørn Dæhlie som den mestvinnende langrennsløperen på herresiden.

Klæbo har også sikret seg en drømmestart på sesongens Tour de Ski. 25-åringen vant Tour de Ski i 2018/19-sesongen, mens han ble nummer tre sesongen etter bak Aleksandr Bolsjunov og Sergej Ustjugov. Sistnevnte er ikke med i denne sesongens utgave av Tour de Ski, mens Bolsjunov røk ut i kvartfinalen og er rundt ett minutt bak Klæbo i sammendraget.

Fem av de ti norske herrene tok seg videre fra prologen under åpningsrennet i Tour de Ski i sveitsiske Lenzerheide. Emil Iversen var blant dem som røk rett ut, og han kalte i etterkant sitt eget resultat for «skikkelig pinlig».

For Johannes Høsflot Klæbo gikk det langt bedre. Trønderen var suveren i prologen og tok seg også enkelt videre fra kvartfinalen, etter at han lagt seg helt sist ut fra start.

– Det oser selvtillit, sa TV 2-kommentator Petter Northug om Klæbos taktikkvalg i kvartfinalen.

For rivalen Aleksandr Bolsjunov gikk det tyngre. I heat mot blant andre Even Northug og Pål Golberg, klarte ikke russeren å ta seg videre. Dermed hadde Klæbo muligheten til å skaffe seg et stort forsprang ned til Bolsjunov, og han tok seg også enkelt videre til finalen.

I samme semifinale kom Even Northug til kort, etter at han mistet et par posisjoner ned fra den siste utforkjøringen.

– Nybegynnerfeil, sa Petter Northug om brorens manglende aggressivitet i utforkjøringen.

Fra den andre semifinalen tok både Pål Golberg og Erik Valnes seg videre, og i finalen var det Klæbo som gikk seirende ut.

– Det var bra å komme til finalen. Det var et sjeldent sterkt finalefelt, synes jeg. Det er aldri kult å bli sist, men det er et steg i riktig retning, og en god start på Tour de Ski, sier Golberg til VG.

Tirsdagens sprint i skøyting og onsdagens 15 km klassisk er på OL-programmet.

– Det er en stor lettelse det som skjedde i dag, sier Golberg.