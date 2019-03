Hør Ballsparks nye podkast.

Erik Huseklepp, Eduardo «Doddo» Andersen og Mads Bøyum samlet seg i studio med mindre enn to uker igjen til seriestart. Der tok Ballspark-trioen for seg Branns første tap av året.

Huseklepp går så langt som å si at nederlaget kan vise seg å være gull for Brann. Forklaringen kan du høre i vinduet over, i Itunes, Spotify eller den nye appen BT Lytt.

Geir Martin Strande

Produsent: Henrik Svanevik.