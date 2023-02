Brækhus klar for VM-kamp i april

Cecilia Brækhus (41) skal kjempe om VM-beltene til britiske Terri Harper (26). Tittelkampen går i England i april, og boksedronningen håper på kamp i Norge.

NY TITTEL I SIKTE? Cecilia Brækhus avbildet før kampen mot Jessica McCaskill i 2020. Nå blir det ny VM-kamp.

– Det er stort med VM-kamp igjen og jeg gleder meg veldig. Den type kamp gir meg motivasjon til å gå tilbake i treningscamp i ukevis og pushe meg, sier Brækhus i en pressemelding.

Motstander Harper slo Yamila Belen Abellaneda i mars, og så tok hun VM-beltene til IBO og WBA i super weltervekt mot Hannah Rankin i september.

Møtte Thanderz i 2020

Det er de to titlene hun nå skal forsvare mot Brækhus, som står med 37 seirer (9 på knockout) og to tap i karrieren.

MOTSTANDER: Terri Harper feirer seieren mot Hannah Rankin i Nottingham i september. Nå skal hun forsvare VM-beltene mot Cecilia Brækhus.

– Jeg vil ha belter igjen før jeg gir meg. Harper er en tøff motstander, og hun har møtt alle de beste og hun knocket ut en norsk jente. Jeg må ta litt igjen for det. Hun har gitt norsk boksing et blåøye, så vi må ta igjen for det, sier Brækhus.

Harper står med 13 seirer og ett tap i karrieren og har gått i flere forskjellige vektklasser. Hevnen Brækhus snakker om er etter at Harper vant VM-kampen i super fjærvekt mot norske Katharina Engene Thanderz i november 2020.

I 2021 gikk Harper på sitt eneste tap så langt da hun tapte på teknisk knockout mot Alycia Baumgartner.

Brækhus var ubeseiret helt til hun tapte to ganger mot Jessica McCaskill. 41-åringen gjorde comeback i desember og vant på poeng mot argentinske Marisa Portillo i USA.

– Det blir et tøff kamp som jeg gleder meg til. Det blir treningscamp i Detroit, og jeg venter på Johnathon Banks, sier Brækhus om treneren.

Banks er nå på oppdrag med svenske Badou Jack, som skal bokse på et VG+ Sport-sendt stevne i februar:

Det er ikke bestemt eksakt dato for kampen mellom Harper og Brækhus, men det blir altså i april og i England.

– Jeg gleder meg til å bokse i Europa igjen. Det blir litt lettere for norske fans å komme. Det blir en stor kontrast til kampene mot McCaskill da det ikke var mulig for fans, familie og team til å komme over til USA, sier Brækhus.

Det er mektige Eddie Hearn som er promotor for oppgjøret mellom Harper og Brækhus:

Brækhus vil for alltid stå med gullskrift i norsk boksehistorie. Hun var verdensmester i weltervekt fra 2009 til tapene mot McCaskill og lenge rangert som verdens beste kvinnebokser uansett vektklasse.

Drømmer om Norge

Da forbudet mot proffboksing ble opphevet i Norge var det Brækhus som gikk hovedkampen foran et fullsatt Oslo Spektrum 1. oktober 2016. Nå satser hun på en suksessfull avslutning på en lang karriere og har altså gått opp en vektklasse.

– Jeg tror jeg må bokse i Norge igjen absolutt. Og å gå om beltene igjen ville være en fantastisk avslutning på karrieren.

Harper har beltene i WBA og IBO (det femte største forbundet), mens Natasha Jonas - også hun britisk – har de tre andre store VM-beltene fra WBC, IBF og WBO. Dersom Brækhus slår Harper kan det altså bli en gigantkamp mot Jonas der alle VM-beltene ligger i potten.

De to har allerede vært i «dialog» på Twitter om en mulig kamp: