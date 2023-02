Sammenlignes med Haaland: – Oser av selvtillit

Danske Rasmus Winther Højlund (20) storspiller i Italia og roses opp i skyene om dagen. Nå sammenligner flere stjerneskuddet med Erling Braut Haaland.

SAMMENLIGNES: Danske Rasmus Højlund storspiller i Atalanta. Nå sammenlignes han med ingen ringere enn Erling Braut Haaland.

Rasmus Højlund har tatt Serie A med storm i 2023. Forrige lørdag hadde han en av sine beste kamper, da Atalanta vant 2-0 over Lazio og dansken satte 2–0-målet.

I Italia er folk svært begeistret for 20-åringen, som står med fem mål og én målgivende på 18 kamper. Atalanta-trener Gian Piero Gasperini sammenligner dansken med Erling Braut Haaland:

– Som spiller minner han meg om Haaland. Han har enorm intensitet og energi, men også meget gode tekniske kvaliteter. Jeg er overbevist om at han vil få en fantastisk karriere, sier Gasperini til Sky Sport Italia.

Flemming Toft er en av Danmarks mest anerkjente fotballeksperter som jobber for dansk TV 2. Han trekker også likheter mellom jærbuen og Højlund.

– Selv om det fortsatt er et godt sprang for Højlund opp til Haalands kvaliteter og prestasjoner, har de flere likhetstrekk. De er begge høye og veldig raske, og begge oser av selvtillit. I tillegg har begge et fantastisk bevegelsesmønster - der de ofte på rett sted til rett tid, sier Toft til VG.

PANGSTART: Højlund har fått en god start på 2023, med 5 mål på 9 kamper.

På Twitter har et klipp av den 191 cm høye unggutten i fullspurt fått spesielt stor oppmerksomhet.

– Han er utrolig rask. Han løper 100 meter på under elleve sekunder uten engang å prøve så hardt, forteller Gasperini til Sky Italia.

Spurten er ikke mye ulik Haalands lynraske 60-meter spurt for Dortmund mot PSG i Champions League i 2020. En måling av farten viste at Manchester City-spissen brukte 6,64 sekunder på 60 meter - nesten verdensrekord.

Højlund-feber

– Inntil overgangen til Atalanta ble han ansett som et stort talent. Nå vet derimot alle hvem han er – ikke minst fordi han har profilert seg i en av de største ligaene. Folk hevder han er «den beste danske spissen siden Preben Elkjær», sier Toft.

Foreløpig har 20-åringen bare 3 landskamper for Danmark.

– Højlund blir garantert en av Kasper Hjulmands Kasper HjulmandsDanmarks herrelandslagstrener i fotball første utvalgte i fremtiden. Det blir generasjonsskifte på det danske landslaget, og det får vi se allerede til våren etter VM-skuffelsen i Qatar. Danmark har i mange år manglet en klassespiss. Nå kan han være på vei, sier Toft.

På mandag var dansken avbildet på forsiden av La Gazzetta Dello Sport. Den store italienske-avisen skriver at Højlund nå har en markedsverdi på 40 millioner euro, tilsvarende cirka 430 millioner norske kroner.

– Med den prisen vil Højlund bli historiens dyreste overgang for en dansk spiller. Forsetter han denne utviklingen er jeg helt sikker på at han vil bli det. Jeg håper vi får se ham i engelsk fotball, og at det blir en skandinavisk spissduell mellom Haaland og Højlund.

Kampen mellom Atalanta og Lecce ser du på VG+ Sport på søndag klokken 12:30.