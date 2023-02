Idretten ber regjeringen ta nye strømgrep: – Frykter at anlegg må stenge ned

Norges idrettsforbund ber i et brev til Kulturdepartementet om at idrettens eksisterende strømstøtteordning må forbedres.

Mange idrettslag sliter med å bære utgiftene til strøm.

NTB, VG

I brevet som ble sendt departementet denne uken viser idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Nils Einar Aas til konkrete grep som de mener vil sørge for at ordningen treffer bedre.

Grepene handler først og fremst om hvordan strømstøtten beregnes. I tillegg ber idrettstoppene om at den delen av momsen som ikke kompenseres gjennom idrettens ordinære ordning for momskompensasjon blir kompensert via strømstøtteordningen.

– Det er klart at dette er veldig viktig, spesielt for de som eier egne store anlegg. Det er disse idrettslagene dette først og fremst gjelder. De har fått forverret sin situasjon, i og med at strømprisen nå er mangedoblet, selv etter kompensasjonsordningen, sammenlignet med hva strømprisene historisk sett har vært, sier idrettspolitisk rådgiver i NIF, Torstein Busland, til NTB.