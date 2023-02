Mener Chelsea ble snytt for straffe: – Det er derfor du har VAR

(West Ham – Chelsea 1–1) Chelsea spilte uavgjort for tredje seriekamp på rad. Rett før slutt raste de over at de ikke fikk straffespark.

Med to minutter igjen av ordinær tid skjøt Conor Gallagher fra 20 meter. Tomas Soucek gikk ned i en blokkering, og ballen traff ham i armen.

Chelsea-spillerne svermet umiddelbart dommer Craig Pawson, men hverken han eller VAR-rommet mente at det var straffespark.

– Det er absolutt en straffbar hands. Soucek har jo gjort en redning, sa tidligere West Ham-spiller Dean Ashton til Talksport.

– Det er derfor du har VAR. Hvis man bruker litt tid på på å få det riktig, får det være, men det er hands, sier Scott Minto, tidligere Chelsea- og West Ham-spiller, på BBC.

Chelsea punget ut rundt tre milliarder norske kroner på spillerkjøp i januar, og mot West Ham betalte enkelte litt tilbake for seg.

Etter et drøyt kvarter vartet «milliardmannen» Enzo Fernández (22) opp med en perfekt pasning til João Félix (23).

Felix, som kom på lån fra Atlético Madrid, fikk en enkel jobb med å styre ballen i mål.

MÅL: Joao Felix satte inn kampens første mål.

Chelsea hadde ikke centimeterne på deres side i første omgang. I tillegg til målet satte de ballen i mål to ganger, men med liten margin ble de avblåst for offside.

Men det har også gått noen spillere ut portene. En av dem er Emerson. I fjor sommer signerte han for West Ham. Og mot Chelsea scoret han sitt første mål for klubben.

BABYLYKKE: Emerson satte inn 1–1.

Fem minutter før slutt trodde West Ham-fansen at de hadde snudd kampen. Emerson slo et innlegg fra venstre, Declan Rice fikk headet på mål, Kepa i mål fikk reddet, men den havnet rett i beina på Tomas Soucek, som enkelt satte ballen i mål.

Hjemmelaget feiret hemningsløst, men så kom VAR-signalet. Reprisen viste at Rice var i offside og scoringen ble annullert.

Kampen endte med det uavgjort. Chelsea ligger på 9. plass. Det er ni poeng opp til Newcastle på 4. og Champions League-plass. West Ham ligger på 15. plass, bare to poeng over nedrykksstreken.