HamKam bekrefter signering av danske

HamKam har signert en avtale med danske Oliver Kjærgaard (24), som tidligere har spilt for Tromsø.

ÅTTE: Oliver Kjærgaard har tidligere spilt for Tromsø. Der fikk han åtte seniorkamper.

Kjærgaard har signert en kontrakt som varer ut 2025-sesongen.

Den sentrale midtbanespilleren kommer fra danske FC Helsingör, som spiller på Danmarks nest øverste nivå.

Kjærgaard kom til de rød og hvite i Tromsø i forkant av 2018-sesongen før han vendte sørover til Danmark.

– Jeg likte meg veldig godt i Norge og ser derfor frem til å få muligheten igjen. Jeg har trivdes godt i Helsingør og spilt fast der, og nå ser jeg frem til å spille i Eliteserien igjen, sier 24-åringen til HamKams nettsider.

Han får draktnummer åtte av klubben.

– Oliver har fått gode skussmål og referanser fra folkene jeg har snakket med. Her vil vi få en spiller som kommer i form og er klar for å bidra godt for Kamma i en riktig fin alder, sier hovedtrener og landsmann Jakob Michelsen.