Silje Solberg-Østhassel er gravid: − Vi er veldig glad

Silje Solberg-Østhassel (32) venter barn. I løpet av et drøyt år har mange norske landslagsspillere havnet i lykkelige omstendigheter.

BLIR MAMMA: Silje Solberg-Østhassel skal bli mor for første gang.

Norges Håndballforbund melder om graviditeten på sine nettsider.

− Vi er veldig glad for det lille liv inni magen og ser veldig frem til å bli foreldre i august. Jeg kommer selvfølgelig til å savne håndballen for en periode, men den venter på meg – og jeg har planer om å komme sterkt tilbake etter fødselen, sier 32-åringen.

Silje Solberg-Østhassel giftet seg med ektemannen Lars sist sommer.

– Hele teamet sender de varmeste gratulasjoner og lykkønskninger til de blivende foreldre, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Siljes tvillingsøster Sanna Solberg-Isaksen ble for to uker siden mor til Mathea. Mens lagvenninnen i Györ og på landslaget, Kari Brattset Dale, rett før høstens EM kunne ønske sønnen Nils velkommen til verden. Heidi Løke ble mor for tredje gang i fjor. Hun har ikke spilt for Norge siden 2020, men har ambisjoner om å komme tilbake på landslaget.

Camilla Herrem meldte også forfall til EM på grunn av graviditet. Også Marta Tomac venter barn. Veronica Kristiansen spilte ikke siste mesterskap. I januar kom nyheten om at hun er gravid.

BABYBOOM: Heidi Løke (til høyre) ble mor for tredje gang i fjor, mens Camilla Herrem venter sitt andre barn nå. Her er sammen med Stine Bredal Oftedal under EM i november.

Stine Skogrand vant i november EM-gull med Norge bare fire måneder etter at hun født Aron sist sommer.

Sist vår innførte Norges Håndballforbund full lønn til landslagsspillerne i hele graviditeten. Tidligere ble lønnen kuttet fire måneder ut i svangerskapet.

– Et utrolig bra tiltak. Vi begynner å bli litt opp i årene vi som spiller her på landslaget og har lyst til å starte familie. For oss er det bra å føle den støtten. Det betyr mye for motivasjonen for å komme tilbake at ting er best mulig tilrettelagt, sa Stine Skogrand til VG under EM.

Keeper Silje Solberg-Østhassel var en viktig faktor da håndballjentene forsvarte EM-gullet i Ljubljana. Hun har spilt alle mesterskap – minus OL i Rio – for Norge de siste 10 årene.

– Silje er en nøkkelspiller for oss, og har mange gode sesonger foran seg – også etter at hun er blitt mamma. I hennes fravær får andre målvakter muligheten til å ta steget frem. Det blir spennende å følge med på, sier Hergeirsson i pressemeldingen.

Norge er medarrangør for årets VM. Håndballjentene starter med gruppespill i Stavanger og hovedrunde i Trondheim. Semifinale og finale skal spilles i danske Herning i desember.

Tiden vil vise hvor mange av de nybakte mødrene og nå gravide spillerne som vil være aktuelle for VM-spill. Camilla Herrem har klare ambisjoner om å komme raskt tilbake på banen.

– VM på hjemmebane og OL (juli 2024) er målene, sa hun til VG da graviditeten ble kjent.