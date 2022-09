Solbakken optimistisk om Ødegaard – tok grep etter Haaland-forslag

ULLEVAAL STADION (VG) Ståle Solbakken kommer med oppløftende nyheter om Martin Ødegaard. Samtidlig avslører han at de har hentet inn en ekstra «behandler» etter forslag fra Erling Braut Haaland.

– Han måtte gi seg på siste trening før Brentford-kampen. Det er ingen alvorlig skade. Han kommer til å bli frisk ganske fort, men så spørs det hvor fort han blir frisk, sier Solbakken om Ødegaard på mandagens pressekonferanse.

Etter å ha spøkt om at meldingene om Ødegaards status begynte å tikke inn fra journalistene allerede klokken 07.00 mandag morgen, svarte han langt og utfyllende om lagkapteinen.

Solbakken bekrefter at Ødegaard foreløpig ikke er i landet, men sier at sannsynligheten er stor for at han dukker opp – i aller verste fall «som en fjerde coach».

– Han er sendt til noen skanninger i London som han skal få svar på. Hvis de er ok, så tester han om ikke for lenge. Det er dumt å teste for tidlig, da er sjansen større for at det blir negativt resultat, så vi har ikke gitt opp det der. Jeg blir overrasket om han ikke spiller for oss i løpet av denne samlingen her. Jeg har et godt håp, sier Solbakken.

– Han har det ikke godt nå. Nå gjelder det å få en endelig avgjørelse om han kan være med på begge eller den ene kampen.

Landslagssjefen sier at de ønsket å gi Ødegaard minst mulig belastning og stress nå, og at det er en av grunnene til at han foreløpig ikke har reist til Norge.

– Det var lettest for ham å være der og tett på Arsenal-treningsfeltet nå, sier Solbakken, og forteller at de har tatt inn en tredje fysioterapeut – eller «behandler» som Solbakken kaller det – inn i landslagsteamet.

– Han er tatt inn på midlertidig basis og etter samtaler, og en som Ola (Sand), Leif (Lystad) og Thomas (Ødegaard) var komfortable med.

Mannen det er snakk om er Mario Pafundi fra Manchester City, som ble hentet inn på forslag fra Erling Braut Haaland.

– Han er ikke her bare for Erling, men for alle, sier Solbakken, som også røper at Haaland blir kaptein dersom Ødegaard er borte i tillegg til midtstopper Stefan Strandberg, som allerede har meldt forfall.

Det norske A-landslaget spiller borte mot Slovenia på lørdag, før Serbia kommer på besøk til Ullevaal tre dager senere. Norge topper Nations League-gruppen før de to siste kampene.

