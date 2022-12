Williams-sjefen gir seg

Jost Capito (64) trer av som teamsjef i Formel 1-laget Williams.

FERDIG: Det ble med to sesonger som teamsjef i Williams for Jost Capito.

Det bekrefter Williams Racing på sine hjemmesider mandag ettermiddag.

– Det har vært en stor ære å lede Williams Racing de siste to sesongene og legge grunnlaget for snuoperasjonen til dette flotte laget. Jeg ser frem til å se laget mens det forsetter på veien mot fremtidig suksess, sier Capito.

Tyskeren overtok lederansvaret i Williams etter 2020-sesongen, og med det ble han den tredje teamsjefen i Williams’ 50 år lange historie. Før ham hadde bare grunnlegger Frank Williams og hans datter, Claire Williams, ledet laget.

I 2022-sesongen var Alexander Albon og Nicholas Latifi de to førerne til Williams, og de tok henholdsvis fire og to poeng gjennom sesongen. Sammen med de to poengene tredjefører Nyck De Vries fikk i sitt ene løp, endte Williams opp med åtte poeng i 2022. Det var klart færrest av de ti Formel 1-lagene.