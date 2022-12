Parkerte konkurrentene: – Koste meg

Han virker nærmest ustoppelig. En vindstille fredag i Østerrike endte med to fulle hus og den tredje verdenscupseieren på rad for Johannes Thingnes Bø (29).

HATTRICK: Tre seire i verdenscupen på rad for Johannes Thingnes Bø.

Etter å ha vunnet både sprinten og jaktstarten forrige helg i Kontiolahti, vant Johannes Thingnes Bø for tredje gang på rad. Legger man godviljen til og tar med stafetten i Finland også, går det som fire.

– Jeg kjenner når jeg går ut at jeg føler meg bra. Jeg passerte konkurrenter både oppover og nedover. Jeg koste meg rett og slett, sier han til NRK.

Og på spørsmål om hvordan han ser på verdenscupen sammenlagt:

– Det viktigste for meg i år er å ikke gå på noen blemmer personlig. Det er jo et normalprogram også, så jeg må prøve å holde meg oppe der også.

For det var aldri noen tvil i idylliske Hochfilzen, Østerrike. Han var raskest fra start. Best på den første skytingen. Kvikkest i midtpartiet. Før han på glimrende vis løste den stående skytingen og raste inn mot mål.

– Umulig å gjøre noe med

Sturla Holm Lægreid viste også veldig gode takter, særlig på standplass.

– Jeg gjennomfører et veldig godt løp i dag. 10 av 10 og nummer to i mål, konstanterer han i intervjuet med NRK.

– Det er umulig å gjøre noe med Johannes i dag, han går som en vind, ler han.

Lægreid endte som nummer tre, 46,9 sekunder bak Thingnes Bø. Nummer to ble franske Jacquelin. Filip Fjeld Andersen imponerte også og endte som nummer fire.

Det er kun Ole Einar Bjørndalen som har flere sprintseire i verdenscupsammenheng med sine 35. Dette var nummer 29 i rekka for Thingnes Bø.

Sprekk for Sjåstad Christiansen - bror Bø med håpløs dag

For Vetle Sjåstad Christiansen så det lenge lovende ut etter en godt disponert åpning og fullt hus på den første skytingen. Sammen med Thingnes Bø var det de to nordmennene som så skarpest ut i løypa.

Men på den stående skytingen ble han stående og vente lenge mellom skuddene. Etter bom på første skudd, sprakk han og fikk mulighetene for pallen forsvant.

– Jeg holdt pusten unødvendig lenge. Det var kjipt å bomme på den andre, for da visste jeg at det ikke var noen vei tilbake. To runder ble for mye i dag, sa han til NRK.

For Tarjei Bø ble det en dag som fort går i glemmeboka. Fire bom totalt, høylytt banning på standplass og i mål til 38. plass. Det er hans dårligste sprint på lenge. Sist han endte dårligere, var i Annecy i 2017. Også den gang vant bror Johannes med ti treff.

Johannes Dale var nordmannen som var nærmest å matche den norske vinneren i sporet, men han endte godt utenfor pallen som nummer 10.