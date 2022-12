Hockeypresidenten tar avstand fra MyGame-kritikk: – Godt verktøy

Ishockeypresident Tage Pettersen tar avstand fra påstandene om at MyGames strømming av unge er et sosialt eksperiment – og mener det i stedet gir store fordeler for både for norsk idrett og deres tilskuere.

UENIG I KRITIKK: Tage Pettersen, hockeypresident og tidligere idrettspolitisk talsperson for Høyre, mener strømmetjenesten MyGame er et godt verktøy blant annet for spillerutvikling og tilskuere.

– Norsk ishockey har hatt kameraer på de fleste arenaer vi disponerer i flere år, uten at det har vakt stort opprør eller at det har oppstått uheldige episoder som er løftet til oss i forbundet, sier Pettersen til VG.

Pettersen melder seg med det på i debatten rundt MyGame, selskapet som leverer strømming av barne- og ungdomsidrett ned til 15-årsklassen. Den nedre aldersgrensen er på 13 år.

VG har den siste tiden fokusert på hvordan episoder som bryter med retningslinjene er blitt filmet og lagret på TV 2 Play.

Det har blant annet fått gruppeleder for Venstres bystyregruppe i Oslo, Hallstein Bjercke, til å reagere. Mandag uttalte han overfor VG at det hele er en «idrettspolitisk skandale» og et «sosialt eksperiment».

Kort forklart: Dette er MyGame-saken MyGame er et selskap startet av blant andre tidligere TV-topp Harald Strømme, med flere. TV 2 og Amedia er inne på eiersiden. Selskapet bruker kunstig intelligens for å filme kamper i barne-, ungdom- og breddeidretten, og selve kampene sendes på TV 2 Play. MyGame har inngått avtaler med ulike særforbund i norsk idrett, blant andre håndballforbundet, fotballforbundet, bandyforbundet og volleyballforbundet. 20 prosent av inntektene per abonnement tilfaller klubbene selv. Norges idrettsforbund har etablert retningslinjer for strømming av barn og unge i norsk idrett, og landet på at nedre aldersgrense skal være 13 år. Likevel har VG dokumentert hvordan en tolvåring som sloss i en bandykamp, og et lags trening med flere deltakere under 13 år som aldri skulle vært filmet, begge ble liggende ute på TV 2 Play før VG tok kontakt. Selskapet MyGame varslet tiltak etter hendelsene. MyGame Group Norge er eid av TV 2 (29 %), Amedia (20 %) og MyGame Group AS (51 %). Bak sistnevnte selskap står det svenske konsernet Sportway Media Group AB, hvor tidligere Discovery-topp Harald Strømme er toppsjef og blant eierne.

Den oppfatningen deler ikke politikerkollega Pettersen.

– Jeg tar avstand fra Hallstein Bjerckes utsagn om at dette er «et sosialt eksperiment». I stedet for å kjøre sin ideologiske kamp, bør Bjercke være opptatt av idrettens autonomi og ha respekt for idrettsdemokratiet, sier Pettersen, som også har vært idrettspolitisk talsperson for Høyre.

Som leder for Norges Ishockeyforbund forteller han at de har positive opplevelser med tjenesten.

– Ishockeyens erfaring så langt er at strømmingen, i tillegg til å tilgjengeliggjøre idretten vår for flere, er et godt verktøy for spiller- og trenerutvikling, for å løse disiplinære saker bedre og det gir foreldre og foresatte mulighet til å følge sin barn. Det i en idrett hvor bortekampen fort er 10-20 mil unna hjemmet, sier Pettersen.

Samtidig legger han vekt på at MyGame har bidratt til at strømming nå foregår i organiserte former, og ikke av privatpersoner utenfor deres kontroll, som ifølge ham ikke har vært uvanlig.

Hallstein Bjercke er forelagt utsagnet til hockeypresidenten; «at han bør ha respekt for idrettsdemokratiet».

– Det er snakk om å rulle ut kameraer på tusenvis av arenaer over hele landet. Det er ikke bare hockeyhaller, det er fotballbaner og haller. Veldig mange av disse hallene er haller som ligger tilknyttet til skoler. De er inne på skolens områder, svarer Bjercke.

MOTSTANDER: Hallstein Bjercke (V) mener strømming av ungdomsidrett er et sosialt eksperiment.

Bjercke mener at breddeidretten ikke er et medieprodukt, men at den tilhører utøverne og ungdommen.

– Å ha kameraer på flere hundre arenaer i Oslo er jo en voldsom økning i antall kameraer i det offentlige rom. Det reagerer jeg som lokalpolitiker på. Jeg ønsker ikke flere kameraer i det offentlige rom i Oslo.

Selv om ishockeyen har hatt positive opplevelser med tjenesten, har Pettersen fått med seg sakene VG har omtalt den siste tiden. Blant annet hvor en 12-åring var involvert i en slåsskamp under en innebandykamp som ble streamet på TV 2 Play og liggende i over en uke før den ble fjernet.

– Jeg vil være tydelig på at når vi nå har overlatt strømmingen til MyGame, så må vi forvente at de både forholder seg til inngåtte avtaler og at de har tekniske installasjoner og kompetanse til å hindre den type hendelser VG har omtalt. Hvis ikke må det få konsekvenser, avslutter Pettersen.