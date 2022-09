Camilla Herrem kan miste EM: – Ikke veldig aktuelt

Camilla Herrem er ikke med i Norges tropp til Golden League i månedsskiftet. Veteranen tror ikke på EM-spill i november etter en akillesoperasjon. 35-åringen satser å være tilbake i VM neste år.

MÅ VENTE: Camilla Herrem spiller neppe mesterskap denne høsten.

– Slik jeg ser det nå er det ikke veldig aktuelt, sier Camilla Herrem til VG.

Hun er tilbake på banen for Sola, men kan ennå ikke spille fulle kamper for klubblaget Sola. Hun ble operert 25. mai etter at to tredjedeler av akillessenen i høyre fot hadde røket.

– Jeg kan ikke så mye belastning og kan bare trene annenhver dag, sier Herrem som har spilt hvert eneste håndballmesterskap for Norge siden 2008. Hun har spilt 17 mesterskap og vunnet OL, VM og EM til sammen ni ganger.

Her er uttaket fra landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Norge møter Sveits, Nederland og Danmark fra 29. september til 2. oktober. Troppen inneholder heller ikke Herrems mangeårige kollega på venstrekanten, Sanna Solberg-Isaksen. Hun er i likhet med Kari Brattset Dale gravid og uaktuell for EM.

Norge starter forsvaret EM-gullet fra 2020 mot Kroatia i slovenske Ljubljana 4. november. Mesterskapet er skutt en måned frem på grunn fotball-VM i Qatar.

På venstrekanten får i stedet Vipers Sunniva Næs Andersen og Rikke Larsen Øyerhamn fra Molde sjansen til å spille seg inn.

Camilla Herrem gikk i front da EM-gullet skulle feires for to år siden.

– På et landslag skal du være 100 prosent i alt du gjør. Akkurat nå er jeg ikke der. Jeg er et stykke unna det nivået, sier Herrem.

– Kan det endre seg til EM-åpningen i begynnelsen av november?

– Det kan jo det. Men akkurat nå må jeg bare være realistisk. Jeg må tenke på foten. Jeg har ikke lyst til å «drite meg ut». Så kommer det en ny skade på samme sted som krever en ny operasjon eller at jeg ødelegger noe. Jeg ser mer for meg det som skjer under VM på hjemmebane i 2023 og OL i Paris året etter, sier Camilla Herrem.

Storhamars strekspiller Ane Cecilie Høgseth får sjansen i fraværet til nøkkelspiller Kari Brattset Dale. Også bakspillerne Kristina Novak fra Sola og Moldes Thale Rushfeldt Deila får sjansen til å spille seg inn i EM-troppen.

Det samme gjelder keeper Marie Davidsen. Hun leverte nesten 40 prosent redninger da Bucuresti slo Krim i Champions League søndag. Rikke Granlund står notert med EM- og VM-gull de to siste sesongene, men får nå ikke sjansen sammen med selvsagte Katrine Lunde og Silje Solberg.

Thorir Hergeirsson har heller ikke funnet plass til Viborg-duoen Moa Högdahl og Emilie Hovden. Begge var i troppen som vant VM-gull i desember. Högdahl har slitt med en skade i sesongstarten.