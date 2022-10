Bach vurderer å slippe til russerne

IOC-presidenten Thomas Bach vil gi russiske og hviterussiske utøvere muligheten til å konkurrere under nøytralt - under en viktig forutsetning: De må ta avstand fra regimet i Moskva.

Thomas Bach og Vladimir Putin

Det sier tyskeren til Corriere della Sera.

Bach kommer imidlertid ikke med noe konkret forslag til hvordan de russiske og hviterussiske utøverne skal ta avstand fra sine regimer.

– Det handler ikke nødvendigvis om å få Russland tilbake. Det handler om å få idrettsutøvere med russisk pass tilbake i konkurranse hvis de ikke støtter krigen, sier Bach til den italienske avisen.

Thomas Bach innrømmer at det er et dilemma, men sier at det ikke er de russiske utøverne som har startet krigen.

I Russland blir uttalelsen ikke tatt nådig opp av regimets tilhengere.

– Igjen blir sport og politikk blandet, sukker Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov ifølge RBK.

– Russiske utøvere er patrioter og selger ikke sitt fedreland, sier OL-sjefen fra 2014, Dmitrij Tjernytsjenko, som nå er visestatsminister., til R-sport.