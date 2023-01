Northug slaktet seg selv – Klæbo spurtslått i siste VM-test: – Samler ikke på andreplasser

LES ROUSSES/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) måtte seg slått i generalprøven til VM. For Erik Valnes (26) og Even Northug (27) ble siste test før mesterskapet en skikkelig nedtur.

Det ble i det hele tatt en dag for de store overraskelsene i det siste sprintrennet før det braker løs i VM i Planica.

For å ta det siste først:

Klæbo tapte en spurt for en sjelden gangs skyld i en finale.

Trønderen kjempet en innbitt kamp mot hjemmehåpet Richard Jouve gjennom hele sprintfinalen, men maktet ikke å sette foten over målstreken foran franskmannen.

– Det ble kaos, sier Klæbo til Viaplay om avslutningen i finalen. Han forteller at han fikk trøbbel før oppløpet.

– Da ble det en krig, jeg tar ikke igjen noe på oppløpet. Han ville det mye i dag.

Det skilte bare ni fattige hundredeler mellom de to rivalene. Pål Golberg tok en sterk tredjeplass, mens Sivert Wiig ble tredje beste nordmann med sin femteplass.

Lydnivået inne på langrennsstadion i Les Rousses var enormt da seieren var et faktum, mens Jouve så preget og rørt ut etter bragden.

– Den beste følelsen jeg har hatt noen gang. Det er som å ta OL-medalje, sier franskmannen til Viaplay.

På spørsmål om han synes spurttapet var irriterende, sier Klæbo følgende til Viaplay:

– Jeg skulle gjerne stått på toppen, jeg. Det er en stang ut-helg, dette. Det er bare å bli ferdig med Frankrike og komme seg til høyden igjen.

Han fikk deretter spørsmål om «spurttapet» tenner ham ekstra. Da svarte trønderen et kontant «ja».

– Det er langt fra optimalt. Jeg skulle gjerne vært på toppen, jeg. Jeg samler ikke på andreplasser, sier Klæbo.

Hvis Klæbo fikk noe å tenke på før VM, var det langt verre for både Even Northug og Erik Valnes. De to landslagsprofilene røk nemlig ut allerede i kvartfinalen.

Northug ble spurtslått i sitt kvartfinaleheat.

– Kroppen er litt tung rett og slett, det spruter ikke slik jeg vil. Jeg må ta noen fridager der jeg gir faen i langrenn. Nå er jeg lei av det, sier en svært skuffet Northug til VG.

Trønderen fortsetter:

– Jeg legger ned så mye tid i det, så leverer jeg de stusslige greiene her. Det er flaut og skikkelig ille. Jeg skal ta den spurten 99 av 100 dager.

Valnes var ikke noe mer fornøyd. Han havnet rett og slett på rumpa i den siste svingen før oppløpet. Dermed var han sjanseløs på å ta seg videre.

Basert på TV-bildene var det selvforskyldt av 26-åringen som kom bort i svensken Edvin Angers stav. Valnes – som virker å være sikker på et VM-lag – fikk alt annet enn en god generalprøve til mesterskapet.

– Hvordan opplevde du situasjonen?

– Hva skal jeg si, det var ingen opplevelse, sier Valnes til VG.

– Var det din egen feil eller noen andres?

– Det spiller ingen rolle.

– Hvordan føles det at dagen ryker på det?

– Det er så dumt at herregud.

– Dårlig opplevelse i Livigno og så skjer dette. Hvordan spiller det inn få uker før VM?

– Jeg hadde trengt et godt renn med tanke på selvtilliten. Jeg vet jeg er godt trent, god i klassisk sprint og gjør en bra prolog, det går greit, men det er jævla unødvendig å ikke få vist det man er god for en jævla gang i år.

– Hvordan synes du sesongen har vært?

– Hehe. Det er et ufattelig dumt spørsmål.

– Bekymret for VM-plassen?

– Det har jeg ikke tenkt på. Nå gikk dagen i dag til helvete. Så får vi ta VM senere.

Sindre Bjørnestad Skar røk også ut i kvartfinalen, mens Håvard Solås Taugbøl måtte si takk for seg i semifinalen.