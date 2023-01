Fransk folkefest etter at Jouve slo Klæbo – Northug og Valnes slaktet seg selv

LES ROUSSES (VG) Richard Jouve (28) sørget for ellevil ekstase da han klarte det umulig: Å spurtslå Johannes Høsflot Klæbo (26). For Erik Valnes (26) og Even Northug (27) ble siste test før VM en fiasko.

– Det er stort for meg å slå ham for første gang. Stemningen er helt utrolig her, sier Jouve til VG.

Det franske hjemmepublikummet tok helt av da Jouve så vidt greide å holde unna for Klæbo i klassisk-sprinten i Les Rousses. Den franske nasjonalsangen runget spontant ut to ganger blant flere tusenvis som møtte opp, og Jouve så rørt ut etter bragden.

Tredjemann Pål Golberg slang seg med på «Marseillaisen» fra podiumet:

– Det var et stort øyeblikk for meg også, jeg har vært mye på verdenscup, men har aldri hatt en sånn følelse på premieutdeling i løpet av min karriere. Det er fantastisk hvordan følelser de viser. Det var en «ut-av-deg-selv opplevelse» for meg faktisk, sier Golberg.

I målområdet bukket han til ære for franskmannen. Klæbo måtte selv også smile av den vanvittige stemningen og gratulerer Jouve.

– Han er i god form og blir skummel til VM, sier Klæbo.

– Golberg sang med på den franske nasjonalsangen?

– Jeg hadde spansk på skolen. Kommer det spansk nasjonalsang, så kanskje.

Svenske Edvin Anger og norske Sivert Wiig havnet rett utenfor pallen.

TAPTE SPURTEN: Richard Jouve slo Johannes Høsflot Klæbo i spurten i den siste sprinten før VM.

Hvis gullfavoritten Klæbo fikk noe å tenke på før VM-sprinten i Planica 23. februar, var det langt verre for både Even Northug og Erik Valnes. Landslagsprofilene røk nemlig ut allerede i kvartfinalen.

Northug ble spurtslått i sitt kvartfinaleheat.

– Kroppen er litt tung rett og slett, det spruter ikke slik jeg vil. Jeg må ta noen fridager der jeg gir faen i langrenn. Nå er jeg lei av det, sier en svært skuffet Northug til VG.

Trønderen fortsetter:

– Jeg legger ned så mye tid i det, så leverer jeg de stusslige greiene her. Det er flaut og skikkelig ille. Jeg skal ta den spurten 99 av 100 dager.

Valnes falt i siste sving før oppløpet i kvartfinalen og var dermed sjanseløs på å gå videre.

– Hvordan opplevde du situasjonen?

– Hva skal jeg si, det var ingen opplevelse, sier Valnes til VG.

– Var det din egen feil eller noen andres?

– Det spiller ingen rolle.

– Hvordan føles det at dagen ryker på det?

– Det er så dumt at herregud.

– Dårlig opplevelse i Livigno og så skjer dette. Hvordan spiller det inn få uker før VM?

– Jeg hadde trengt et godt renn med tanke på selvtilliten. Jeg vet jeg er godt trent, god i klassisk sprint og gjør en bra prolog, det går greit, men det er jævla unødvendig å ikke få vist det man er god for en jævla gang i år.

– Hvordan synes du sesongen har vært?

– Hehe. Det er et ufattelig dumt spørsmål.

– Bekymret for VM-plassen?

– Det har jeg ikke tenkt på. Nå gikk dagen i dag til helvete. Så får vi ta VM senere.

Sindre Bjørnestad Skar røk også ut i kvartfinalen, mens Håvard Solås Taugbøl måtte si takk for seg i semifinalen.