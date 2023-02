Italiensk stafettseier på hjemmebane – norsk nedtur

De norske herrene fulgte ikke opp suksessen til kvinnene tidligere søndag. Det endte med «kun» tredje- og fjerdeplass.

Tidligere søndag vant Norge stafetten på kvinnesiden. På herresiden var det Italia som viste muskler.

Federico Pellegrino knuste konkurrentene på oppløpet og spurtet inn til seier på hjemmebane i Toblach.

Svenskene tok annenplassen, mens Norge 1 og 2 kjørte inn til de to neste plassene.

– Det er skuffende, mener Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug om den norske prestasjonen.

Det skilte 1,4 sekunder mellom Italia og Sindre Bjørnestad Skar, som gikk ankeretappen for Norges annetlag.

Skar ble spurtslått av Harald Østberg Amundsen, som gikk for Norges førstelag.

– Harald ga det et realt forsøk, det var det eneste riktige å gjøre. Det var nok litt for lite (forsprang på fem sekunder) i en rask løype med raske folk bak. Men det var fint å ta annetlaget, da tok vi den interne duellen, det er alltid viktig, sier Simen Hegstad Krüger, som gikk tredjeetappen for «Norge 1», til Viaplay.

– Jeg er rett og slett bare tom. Norge savner Johannes (Klæbo) på sisteetappen i dag, sier Østberg Amundsen.

Pål Golberg og Johannes Høsflot Klæbo sto nemlig over søndagens stafett i Toblach. Duoen stiller mest sannsynlighet fra start på herrestafetten i Planica-VM om noen uker.

Norge 1 og Norge 2 – slik stilte lagene Norges førstelag besto av Sjur Røthe, Didrik Tønseth, Simen Hegstad Krüger og Harald Østberg Amundsen, mens «Norge 2» stilte med Erik Valnes, Hans Christer Holund, Iver Andersen og Sindre Bjørnestad Skar.

De første tolv minuttene av stafetten gikk rolig for seg, men så satte Erik Valnes opp tempoet – et tempo som ingen av konkurrentene maktet å følge.

Valnes vekslet med Holund og ga landsmannen et forsprang på 11 sekunder.

«Norge 2» opprettholdt et høyt tempo i noen kilometer før finske Ivo Niskanen virkelig bestemte seg.

Etter 12 kilometer hadde Holund fått med seg seks lag i teten – inkludert Didrik Tønseth for Norges førstelag. Sistnevnte knakk staven like før tredje veksling, men uten at det var noe særlig drama.

Tetgruppen holdt seg samlet ganske lenge – frem til det gjensto en drøy kilometer.

Simen Hegstad Krüger, som gikk for førstelaget, hadde spart opp krefter og ga ankermann Østberg Amundsen en ledelse på fem sekunder til konkurrentene.

– Det er ikke en takknemlig oppgave jeg ga ham, sa Krüger til Viaplay og henviste til de andre sterke langrennsutøverne.

Han hadde for så vidt rett; franske Richard Jouve kjørte seg opp i ryggen på Amundsen og dannet dermed en tetduo.

Med drøyt fire kilometer hadde Sverige og Norge 2 – med flere – tatt inn drøyt ti sekunder fra forrige passering og det var seks lag som lå an til å kjempe om pallplassene.

Men det ble tøft da Amundsen økte tempoet. Både Finland og Frankrike måtte gi slipp til Norge 1 og 2, Sverige og Italia.

Likevel var det Federico Pellegrino og Italia som hadde mest å by på, som kunne gi hjemmepublikumet grunn til å juble høyest.