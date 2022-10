Angrepstrio fikset biffen etter dommerfeil: – Katastrofe

(Rosenborg-Strømsgodset 3–0) Et formsterkt Rosenborg banket et formsvakt Strømsgodset hjemme på Lerkendal. Alt var likevel ikke rosenrødt for trønderne.

Andreas Hellenes, VG

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Strøkent naturgress, flomlysene på og publikum på plass. Det var duket, dekket og klart for fotballfest på Lerkendal stadion.

Kampen var enda ung da en genial gjennombruddspasning fra Carlo Holse fant hans danske landsmann og lagkamerat Casper Tengstedt bak det marineblå forsvaret. I sedvanlig rolig Tengstedt-stil rullet han kula videre til Ole Sæter som trolig satte et av karrierens enkleste mål.

Fem minutter senere var det en ny Rosenborg-danske som ville finne landsmann Tengstedt i bakrom. Fra sentralt i banen spilte Victor Jensen en tilsynelatende enkel pasning gjennom et vidåpent Strømsgodset-forsvar.

Alene med keeper hadde Tengstedt ikke mulighet til å spille Sæter på nytt, så denne gangen rundet han Viljar Myhra i borteburet før han trillet inn 2–0 og sikret scoring i sin sjette strake hjemmekamp.

Dermed har Tengstedt fortsatt scoret i hver hjemmekamp siden overgangen fra danske AC Horsens i august.

SCORET IGJEN: Både Ole Sæter (t.v) og Casper Tengstedt (t.h) fant igjen veien til nettmaskene.

Fakta Tengstedt ville sesong Antall kamper: 10 Antall mål: 12 Antall målgivende: 7 Med Tengstedt på banen har Rosenborg vunnet syv av ti kamper.

Tengstedt har levert målpoeng i ni av sine ti kamper.

Tengstedt har scoret i alle sine hjemmekamper siden overgangen fra AC Horsens Les mer

Nådeløs Braut Brunes: – Katastrofe

Før Tengstedts herjinger fant sted var det nemlig en annen situasjon som tiltrakk oppmerksomhet. Etter fem og et halvt minutt kom gjestenes spiss Jonatan Braut Brunes i løpeduell med vertenes bakerste mann, midtstopper og kaptein Markus Henriksen.

Tross Braut Brunes fall og febrilske rop etter frispark, så vinket hoveddommer Espen Eskås spillet videre. Da lagene gikk i garderoben 40 minutter senere var det åpenbart at Braut Brunes ikke var ferdig med situasjonen:

– Det er et soleklart rødt kort og frispark. Markus (Henriksen) sier det selv. Dommeren ser det ikke. Det er katastrofe og jævla irriterende, sa en nådeløs 22-åring i pauseintervjuet med Discovery+.

Senere i pausen kunne rettighetshaverens reporter opplyse at dommer Eskås hadde sett situasjonen på nytt og erkjent at avgjørelsen var feil.

Se intervjuet med Braut Brunes her:

Ut med skade

Etter hvilen håpet nok de oppmøtte trønderne å få se et like offensivt og sjanseskapende Rosenborg som de første 45 minuttene, men selv om seieren aldri ble truet skulle nok trener Kjetil Rekdal gjerne vært foruten spesielt én hendelse.

Plutselig tok trondheimsklubbens toppscorer, Sæter, telling etter en ganske ufarlig situasjon. Rosenborgs nummer 27, som har slitt med en ankel de siste ukene, haltet av banen halvannet minutt senere.

IKKE SE, ROSENBORG-FANS: Her halter Ole Sæter av gressmatten på Lerkendal.

Resten av kampen, mot det som trygt kan kalles et tafatt Strømsgodet, ble en transportetappe kronet med en perlescoring av innbytter Stefano Vecchia.

Svensken skar i kjent stil inn fra venstre før han curlet ballen bort i lengste hjørne.

– Dette var veldig viktig for meg. Det viktigste er at laget vant, men det føltes utrolig godt å få den ballen i nettet, sier svenske Vecchia om den tunge skadeperioden han nylig var igjennom.

Seieren gir trondheimsklubben nok en tre nye poeng i bagasjen og flytter presset over på Bodø/Glimt og Lillestrøm i sølvkampen i Eliteserien.

Publisert Publisert: 15. oktober 2022 19:51