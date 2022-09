Harry Maguire får gjennomgå i britiske medier: – Ubehagelig å se på

Fallet fortsetter for Manchester United-stopper Harry Maguire (29), som får gjennomgå etter 3–3-oppgjøret mellom England og Tyskland.

SKUFFET: Harry Maguire ser ikke veldig fornøyd ut etter 3–3-oppgjøret mot Tyskland.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

29-åringen var i Gareth Southgates startellever i prestisjeduellen mot Tyskland i Nations League.

– Buet på da navnet hans ble lest opp, laget straffespark og var skuffende ved det andre målet. Det var ubehagelig å se på, skriver Daily Mail om Maguire i sin spillerbørs.

Den storvokste midtstopperen «belønnes» med en firer, dårligst på banen.

– Først et balltap, så laget han et klønete straffespark. Mistet også ballen i oppbygningen før Tysklands andre mål, skriver The Guardian – og gir Maguire en treer på børsen. Det samme får England-keeper Nick Pope.

England er ute av Nations League med tre uavgjorte og tre tap – «Three Lions» har ikke spilt seks kamper uten seier siden 1993.

STRAFFE: Harry Maguire feller Jamal Musiala på Wembley. Straffe til Tyskland,.

Rio Ferdinand, eks England og Manchester United, melder på Twitter at han føler med Maguire, som «må være mentalt sterk for å komme gjennom dette».

– Harry Maguires opptreden undergravde Gareth Southgates tro totalt. Han er ikke lenger førstevalget for klubben sin, og han så rusten ut på Wembley. Nå er det en debatt om han er en byrde for landet sitt, skriver Jason Burt i The Telegraph.

Det er liten tvil om at United-kapteinen, som ble tidenes dyreste forsvarer da han ble hentet fra Leicester for rundt 80 millioner pund, har blitt en hoggestabbe for britiske fotballsupportere.

Han startet de to første Premier League-kampene denne sesongen, men har siden vært benkevarmer – bortsett fra i Europa League-oppgjøret mot Real Sociedad.

Manchester United har tapt alle kampene Maguire har startet denne sesongen.

For England har han beholdt plassen. Maguire startet september-kampene mot både Italia og Tyskland i Nations League.

På spørsmål om Maguires feil – og mangel på spilletid i United – svarte England-sjef Gareth Southgate følgende etter 3–3 mot Tyskland:

– Jeg vet at alle vil fokusere på Harry, men det var noen veldig viktige involveringer Harry leverte i løpet av de to kampene.

– Luke Shaw er et annet eksempel (på en som leverte gode involveringer). Han er en fantastisk fotballspiller. Så hva gjør vi? Ikke velge Luke Shaw fordi han ikke spiller nok fotball, eller velge en spiller som kan gjøre det vi så i kveld? spør Southgate.

Luke Shaw reduserte til 1–2 etter drøye 70 minutter. Et lite kvarter senere sto det til 3–2 til England, men Kai Havertz utlignet på tampen.

– Det vil alltid vekke en debatt, men jeg tror vi må støtte våre beste og mest erfarne spillere, med mindre vi er i en situasjon hvor det er uholdbart og umulig å velge dem.