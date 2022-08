NRK-Stoltenberg skal bidra til TV 2s skiskyttersatsing

NRKs Ole Kristian Stoltenberg (45) blir en del av TV 2s skiskyttersatsing denne vinteren.

LÅNES UT: Ole Kristian Stoltenberg diskuterer med Liv Grete Skjelbreid etter en sending fra skiskytternes sesongåpning på Sjusjøen. I bakgrunnen kollegene Andreas Stabrun Smith (t.v.) og Ola Lunde.

Sportskommentatoren som har dekket en rekke idretter for NRK de siste årene, blir lånt ut til TV 2 i vinter.

– Til jul er det 20 år siden jeg debuterte som kommentator, og det var med skiskyting. Det er min gamle idrett og jeg vender hjem til min favorittsport, sier Stoltenberg til VG.

TV 2 og NRK deler skiskytterrettighetene for TV de neste årene med verdenscupen og VM. Stoltenberg skal være med å bygge opp skiskyttersatsingen til TV 2.

– Det gleder jeg meg til. Jeg har vært en «potet» og kommentert flere titalls idretter. Nå kan jeg få en vinter hvor jeg spesialiserer meg på skiskyting igjen. Det blir stas.

Ole Kristian Stoltenberg hadde sin kommentatordebut for NRK for snart 20 år siden. Han har tidligere også jobbet for Eurosport og TV 2 før han endte opp i NRK igjen.

I vinter skal han dekke skiskytingen sammen med Harald Bredeli og Marius Skjelbæk.

– NRK har jo et velsmurt maskineri når det kommer til skiskyting. TV 2 må finne sin stil. Jeg blir sidekommentator og ekspert, og skal holde orden på tall og fakta. Kanalene skal dele på rettighetene som de har gjort med mesterskapene i fotball. Vi skal ikke gå i noen kamp med hverandre, sier Stoltenberg, som har dette utgangspunktet for vinteren:

– Skiskyting er jo en fantastisk idrett å kommentere hvor verdens beste skiskyttere er nordmenn. Jeg tar vel ikke for hardt i ved å si at dette kan bli vinterens TV-idrett på disse to kanalene.