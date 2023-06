Fagermo ferdig i Vålerenga: – Ikke opplevd utviklingen han og klubben har arbeidet for

Dag-Eilev Fagermo fortsetter ikke i jobben som hovedtrener i Vålerenga. 56-åringen forlater klubben etter en svak sesongstart.

Dag-Eilev Fagermo er ferdig som hovedtrener i Vålerenga.

NTB

Det melder Vålerenga på egne nettsider mandag ettermiddag.

«Vålerenga Fotball Elite og hovedtrener Dag-Eilev Fagermo har i dag blitt enige om å avslutte samarbeidet», skriver klubben.

– Vi er takknemlige for Dag-Eilevs hardtarbeidende innsats i Vålerenga Fotball Elite. Dessverre har vi ikke opplevd den utviklingen han og klubben har arbeidet for de seneste årene, og styret kom derfor til denne konklusjonen. Vi er glade i Dag-Eilev og hans mange gode kvaliteter, og vi ønsker ham lykke til videre, sier styreleder Tuva Ørbeck Sørheim i en uttalelse.

Nornes overtar

Fagermo innser at resultatene ikke har vært gode nok.

– Jeg er takknemlig for at jeg fikk en jobb i Vålerenga, det var en drømmejobb for meg. Jeg er glad for at vi vant bronse, solgte spillere for over 100 millioner og utviklet treningsfasilitetene vesentlig. Det har vært tøft og snu spillerstallen, med så mange unge spillere, og samtidig oppnå gode resultater på kort sikt. Derfor er potensialet stort i Vålerenga nå, men de kortsiktige resultatene er ikke gode nok, sier han.

Vålerenga opplyser at klubben nå vil bruke den tiden som er nødvendig til å få på plass en ny hovedtrener.

Frem til en permanent løsning er på plass vil Jan Frode Nornes tre inn som en midlertidig hovedtrener fra og med mandag.

Tap på tap

Vålerenga tapte 0-1 for Strømsgodset søndag og befinner seg helt nede på 13.-plassen i Eliteserien. Laget står med tre strake tap i ligaen og har tapt fire av fem hjemmekamper denne sesongen.

Den svake formen har satt Fagermo under sterkt press. «Ut med Fagermo» ble ropt fra supportertribunen etter søndagens tap.\

– Jeg er ikke redd for noe. Ledelsen må gjøre det de mener er best for Vålerenga, sa Fagermo til TV 2 søndag.

Trenerprofilen kom til Vålerenga i januar 2020. I sin første sesong ledet han klubben til en tredjeplass i serien. I 2021 ble VIF nummer sju, og i 2022 endte de som nummer seks.

56-åringen har tidligere vært hovedtrener i blant andre Odd, Strømsgodset og Notodden.