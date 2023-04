BTs nye storsatsing på lokalfotballen: – Gleder meg ellevilt

– Har ekstremt mye å si, sier fjorårets vinner.

Fjorårets KM-cup-vinnere tror BTs visning av cupen vil gi den et løft.

– Det kan ikke bli annet enn utrolig gøy, både for oss, tilskuerne, spillerne og ikke minst for våre lesere, lyttere og seere, sier tidligere fotballagent og Ballspark-ekspert Knut Høibråten.

Han er en av dem som skal bidra i BTs nye storsatsing på den lokale fotballen.

Hver runde kjører Ballspark-gjengen full studiosending på hovedkampen.

BT har nemlig skaffet seg rettighetene til å vise KM-cupen som Hordaland fotballkrets arrangerer. Dette er en turnering for seniorlag fra Hordaland som ikke deltar eller kommer langt i den vanlige cupen.

BT skal vise tre kamper pr. runde i KM-cupen på bt.no.

KM-cupen ble introdusert i 2022 sesongen. Da vant Nymark herreklassen og Voss dameklassen.

I tillegg til å sende cupen, skal BT satse stort på lokalfotball i 2023. Alle kamper som spilles av jenter og gutter 13 år og opp til senior kommer til å bli skrevet om i BT. Det vil skje ved hjelp av NTBs fotballrobot som skriver automatiske artikler basert på data klubbene legger inn i Fotballforbundets rapporteringssystem, Fiks.

– Vi vet at svært mange av leserne våre brenner for lokalfotball. Det er viktig i mange menneskers liv og det er svært mange gode historier og spennende temaer å formidle fra lokalfotballens verden, sier Frøy Gudbrandsen, sjefredaktør i BT.

BTs sportsredaksjon har hatt som mål å være best i verden på Brann. At sporten nå også får satse skikkelig på lokalfotballen, gleder redaktøren.

– Jeg tror stoff om lokalfotball har vært et savn for våre lesere. Jeg gleder meg til at BT kommer enda mer på banen på dette området.

– Jeg er veldig glad for at vi får dette til, sier BTs sjefredaktør Frøy Gudbrandsen.

BTs lokalfotball-satsing Alle kamper som spilles av jenter og gutter 13 år til senior kommer til å bli skrevet om i BT. Disse artiklene vil bli laget av NTBs fotballrobot. En kunstig intelligens som skriver artiklene basert på data fra Fotballforbundet etter hver kamp. Det skal også lages interessante saker om de gode historiene og viktige temaene i lokalfotballen.

Trener for Nymarks A-lag, Mads Trøan Larsen, håper på mer interesse for cupen.

– Har ekstremt mye å si

Fjorårets vinnere, Nymark, savnet oppmerksomhet rundt cupen i fjor, forteller trener Mads Trøan Larsen (30).

– At BT nå kommer inn, tror jeg har ekstremt mye å si. Med BT som kan være med å dra i gang initiativet, vise kamper og ha Ballspark-studio, så tror jeg det vil bli veldig bra, sier han.

Nytt av året er at lag fra lavere divisjoner får begynne kampene med straffespark for å utlikne forskjellen. I en kamp vil et lag fra 6. divisjon som møter et lag fra 4. divisjon, for eksempel, begynne kampen med to straffespark.

Slik blir KM-cupen i BT Påmeldingsfrist: 23. april. Påmelding (for dem som ikke allerede er påmeldt) gjøres på e-post til torstein.pedersen@fotball.no.

Live-trekning på bt.no: 25. april.

Første runde: 09–10–11. mai.

Andre runde: 6–7–8. juni.

Resterende runder vil bli spilt på høsten.

Onsdag blir hovedkamp med Ballspark-sending før og etter kamp, i tillegg til visning av selve kampen.

Tirsdag og torsdag blir det visning av det mest interessante oppgjøret den aktuelle dagen.

– En trigger

Daglig leder for NFF Hordaland, Knut Berge, forteller at cupen er en lokal variant av NM, og en slags erstatning for KM-spill i de lavere divisjoner for senior.

– Vinnerne kan titulere seg lokal cupmester, og sammen med kretsmestre i kvinner 3.- og menn 4. divisjon blir de sesongens seierherrer. Det bør være en trigger for klubbene å kunne vinne dette mesterskapet, sier Berge.

Han håper og tror at cupen er et spennende supplement til vanlig seriespill. Han mener muligheten til å møte og kanskje slå lag i høyere divisjoner bør motivere.

Knut Berge, daglig leder i Hordaland fotballkrets, sier cupen bør være attraktiv for lokale klubber.

At BT skal vise kampene, vil føre til et løft for den ett år gamle cupen, tror Berge.

– Det blir veldig attraktivt å delta. Det blir TV-kamper, og Ballspark-gjengen vil bidra til å øke interessen både før, under og etter kampene. Det blir en gulrot for de involverte, sier han.

Renate Blindheim er klar for å kommentere og skape interesse rundt lokalfotballen.

– Gleder meg ellevilt

Ballspark-ekspert og Sotra-trener Renate Blindheim synes det alltid er gøy med lokalfotball og lokaloppgjør.

– Det er veldig gøy å få mulighet til å være en del av underholdende kamper, hvor det stort sett alltid er høy temperatur og masse scoringer, sier hun.

Ekspert-kollega Høibråten ser frem til å dekke lokale profiler.

– Jeg gleder meg ellevilt til å kommentere lokale cupkamper og håper og tror det vil skape enda mer blest og moro rundt kampene, sier den tidligere fotballagenten.