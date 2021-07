Landslagskapteinen med støtteerklæring: – Helt unødvendig

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal (29) er kritisk til bikinireglene i strandhåndball-EM, og får støtte fra både friidrettsutøver Ezinne Okparaebo (33) og professor Jorunn Sundgot-Borgen (60).

ULIKE DRAKTER: Det er stor forskjell på draktene som brukes i strandhåndball kontra vanlig håndball. Foto: Igor Kralj/PIXSELL / Pixsell / VG

Andreas Hellenes, VG

Silje Meese, VG

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

De siste dagene har kritikken haglet mot draktreglene under strandhåndball-EM i Bulgaria. Spillerne sier de «føler seg nakne» og «kjenner på et ubehag».

Fakta Dette er reglementet: «Kvinner skal bruke bikini. Toppen skal være en tettsittende sports-BH med dype utskjæringer ved armene. Trusene må ikke være mer enn ti centimeter på sidene». Les mer

– Jeg er enig i all kritikk som har kommet, uten tvil. Centimetersregler på trusene er helt unødvendig, og det er opplagt at utøverne må få ikle seg en drakt de er komfortable i, sier landslagskaptein i «vanlig» håndball, Stine Bredal Oftedal (29) til VG.

Landslagskapteinen tror det må være «ukomfortabelt» å spille så lettkledd, og sier at hun ikke synes det er greit at toppidrettsutøvere blir påbudt å spille i bikini og truse.

Les også Politikere ut mot bikiniregel: – Mannssjåvinistisk

Visepresident i Norges Håndballforbund, Bente Aksnes, ble valgt inn som styremedlem i EHF (Det europeiske håndballforbundet) i april. Hun har forsikret at arbeidet er påbegynt, og at EHF støtter forslaget om regelendring.

Norge fikk i april gjennomslag for sitt forslag om endring av kleskoden i kongressen i EHF. Dette skal igjen fremmes som forslag på IHF-kongressen i november 2021. VG har kontaktet IHF (Det internasjonale håndballforbundet) over flere dager, uten å få svar foreløpig.

STØTTER KRITIKERNE: Stine Bredal Oftedal befinner seg for tiden på japansk jord hvor hun forbereder seg til OL med Norge, men hun var ikke fremmed for å diskutere strandhåndball-EMs bikiniregler når hun møtte til pressetreff fredag. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Også i idretter som friidrett og strandvolleyball er utøverne ofte lettkledde. Sprinteren Ezinne Okparaebo har fått med seg debatten de siste dagene.

– I friidretten er det heldigvis et utvalg på konkurransetøy og det er ingen regler som strider om hvor mye eller lite man kan ha på seg, sier Okparaebo og fortsetter:

– Da jeg var yngre, så var jeg ikke komfortabel med å løpe i truse og topp. Jeg synes det er veldig synd at jenter kanskje vegrer seg eller ikke begynner på idrett fordi det er regler for hvor lite du må ha på deg. Det er veldig synd. Sånn skal ikke være sånn. Jeg håper definitivt at de kan endre det.

UKOMFORTABELT: Okparaebo erkjenner overfor VG at det tok tid til å bli vandt med å løpe i truse og topp. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Ikke forenlig med toppidrett

En annen som heller ikke er særlig fornøyd med det internasjonale håndballforbundets bikinipåbud er professor ved Norges Idrettshøgskole, Jorunn Sundgot Borgen.

– Det er jo forkastelig at det er regler knyttet til bekledning for jenter som skal prestere på toppidrettsnivå, sukker hun og utdyper:

Les også Frankrike støtter norsk bikiniprotest: – Det er urettferdig

– Når en utøver skal prestere på toppnivå er det helt essensielt at man må føle seg bekvem. Man klarer ikke å prestere på toppnivå om man føler seg ukomfortabel på banen. Det kan påvirke prestasjonen for de av jentene som ikke synes det er behagelig å gå med trusa langt opp i rompa.

SLIK ØNSKET DE Å SPILLE: Tights som dekker større deler av låret. Foto: Privat

Fakta Derfor kommer kritikken nå: Før EM søkte Norges Håndballforbund (NHF) om lov til å spille i lårlang tights som en protest mot nåværende regler. Landslaget varmet opp i disse før åpningskampen, men ble truet med bøter på 50 euro per person, per kamp dersom de ikke stilte i bikinitruser. Boten var laget/NHF villige til å betale. Det ble deretter nevnt uspesifiserte straffer fra delegater på stedet, og Norges representanter tolket diskvalifikasjon som en reel straff. Forslaget for regelendring er godkjent av EHF og skal legges frem i IHF-kongressen i november 2021. Denne utarbeides av EHF Beach Handball kommisjonen. IHF forsøker å få strandhåndball inn på OL-programmet, og har tidligere ment at plutselige regelendringer i kleskode kan gå utover denne prosessen. Les mer

Tidligere håndballspiller Else-Marthe Sørlie Lybekk mener Norge bør vurdere å gå lengre i kampen og demonsterere med de store nasjonene.

TIDLIGERE LANDSLAGSSPILLER: Else-Marthe Sørlie har over 200 kamper med flagget på brystet. Foto: Helge Mikalsen / VG

– «De store nasjonene» innen strandhåndball som Danmark, Tyskland og Frankrike må komme etter, og vi må alliere oss med dem, og enten demonstrere eller boikotte i form av å ta på mer klær, mener Lybekk.

Håndballpresident Kåre Geir Lio forventes at regelen skrotes fra neste år, og har fortalt til NTB at en henvendelse til det europeiske håndballforbundet (EHF) blir sendt etter mesterskapet.

Ifølge NRK blir henvendelsen sendt i samarbeid med Sverige, Danmark og Frankrike, og budskapet skal visst være at sportens høye herrer må «agere fort».

Publisert Publisert: 16. juli 2021 10:47 Oppdatert: 16. juli 2021 11:18