Weng avslørte store problemer i enorm nedtur: – Jeg hadde ikke noe syn

LES ROUSSES/OSLO (VG) På den siste 10 kilometer-testen før VM, viste svenske Ebba Andersson, amerikanske Jessie Diggins og Ingvild Flugstad Østberg storform. For andre norske løpere ble rennet en ordentlig nedtur.

Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng, her avbildet under verdenscupåpningen i finske Ruka i november.

For på en dag der Andersson var tilbake i verdenscupen med et brak, franske Delphine Claudel og Jessie Diggins utgjorde resten av pallen, ble Østberg det store lyspunktet sett med norske øyne.

– Jeg kunne ikke gjort så mye mer for å gå den distansen i VM. Det er to stykker (Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng) som ikke er her og er selvskrevne på den distansen. Så er det to plasser og mange om beinet. Men jeg føler jeg har gjort det jeg kan, sier Østberg til VG og legger til at hun hadde en veldig god følelse.

For Gjøvik-jenta nærmer seg VM-form. Fredag gikk hun inn til en solid fjerdeplass på fredagens 10 kilometer i fristil.

Den siste gangen verdenseliten er samlet for nettopp denne VM-øvelsen før årets store høydepunkt i Planica i februar og mars.

Østberg var bare snaut fire sekunder fra å ta en pallplass.

– Litt surt med fjerdeplassen. Et bra løp, positive svar og det går i riktig retning etter at jeg ikke har konkurrert på en stund i verdenscupen, sier 32-åringen.

For Heidi Weng ble rennet en ordentlig nedtur. Hun delte 15. plassen med Helene Marie Fossesholm.

De var over minuttet bak Andersson. Etter rennet avslørte Weng store problemer med synet.

– Det var helt greit, men jeg har aldri opplevd å bli så kald. Jeg hadde ikke noe syn, jeg så nesten ingenting på den siste runden. Det var veldig ubehagelig, sier Weng til Viaplay etter rennet.

Til VG understreker hun at det ikke var så dramatisk.

– Men jeg måtte satse på at jeg klarte å svinge riktig. Skikkelig ubehagelig, sier Weng.

Nå er det store spørsmålet hva som skjer med VM-uttaket til denne distansen. Norge har en kvote på fire utøvere til 10 kilometeren i VM.

Weng ble spurt om hva hun tror dette har å si for henne i den anledning. Hun slo bare fast «at det ikke var bra nok».

Lotta Udnes Weng hadde også en liten drøm om å få gå distansen i VM. Hun ble tross alt norsk mester for en uke siden.

Etter en 21. plass fredag, ett minutt og 13 sekunder bak Andersson, har hun slått fra seg de tankene.

– Det er dårlig. Forrige fredag var det årsbeste. I dag er det sesongens dårligste. Det svinger i toppidretten. Det må jeg leve med, sier Udnes Weng til VG, som kommenterte VM-sjansene på øvelsen slik:

– De sjansene ryker «på hodet og ræva». Jeg er ganske langt unna å få gå en ti kilometer nå, sier hun.

Slik har norske dameprofiler prestert i uttaksrenn til 10 kilometer: Heidi Weng: 3. plass på Lillehammer, gikk ikke i Davos eller NM, 15. plass i Les Rousses.

Tiril Udnes Weng: 7. plass på Lillehammer, 4. plass i Davos, gikk ikke i NM eller i Les Rousses.

Anne Kjersti Kalvå: 5. Plass på Lillehammer, 5. Plass i Davos, gikk ikke i NM eller Les Rousses.

Ingvild Flugstad Østberg: 10. plass på Lillehammer, 2. plass i Davos, 4. plass i NM, 4. plass i Les Rousses.

Lotta Udnes Weng: 12. plass på Lillehammer, 10. plass i Davos, vant i NM, 21. plass i Les Rousses.

Silje Theodorsen: 15. plass på Lillehammer, 15. plass i Davos, 5. plass i NM, 6. plass i Les Rousses.

Helene Marie Fossesholm: 9. plass på Lillehammer, 14. plass i Davos, 3. plass i NM, 15. plass i Les Rousses.

Ragnhild Haga: Gikk ikke på Lillehammer eller i Davos. 2. plass i NM, 10. plass i Les Rousses.

SKUFFET: Helene Marie Fossesholm, her sammen med Ingvild Flugstad Østberg og landslagstrener Sjur Ole Svarstad under NM på Gjøvik sist helg.

Helene Marie Fossesholm var svært skuffet etter fredagens prestasjon.

– Det er for dårlig og ingenting å skryte av. Jeg er skuffet, rett og slett. Jeg kan bare skylde meg selv. Jeg går for dårlig og det var ikke noe «trøkk» over det, sier hun om egen innsats.

Hva prestasjonen hadde å si for VM-mulighetene på drømmedistansen, ville hun ikke svare kategorisk på.

– Jeg orker ikke tenke på det nå. Jeg er skuffet. Det er ikke jeg som skal ta ut det laget. Jeg vet ikke.