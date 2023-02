Mens Wierer jublet, led bronsevinner Vittozzi: – Jeg var fortapt

OBERHOF (VG) Like etter det store gjennombruddet, kom den lange tunnelen for Lisa Vittozzi (28). Veien tilbake ble kronet med VM-bronse i Oberhof.

GODT SOM GULL: Lisa Vittozzi hever armene etter å ha sikret VM-bronse på kvinnenes normaldistanse i Oberhof onsdag.

– Jeg er veldig stolt og glad, selv om jeg mistet gullet på siste stående, sier italieneren til VG etter å ha tatt bronse på normaldistansen i skiskytter-VM, bak svenskene Hanna Öberg og Linn Persson.

At hun hadde tatt gull om det ikke var for bommen på siste stående er også hevet over tvil, men bronse smaker vel så godt for 28-åringen – som har kjempet seg tilbake etter en tilsynelatende uendelig tunnel.

For da hun slo gjennom i 2019 – med seier på både på sprint og jaktstart nettopp her i Oberhof i verdenscupen – kjempet hun om sammenlagtseieren da de ankom Holmenkollen for de siste konkurransene.

Hun knakk under presset, og i stedet var det lagvenninnen Dorothea Wierer som stakk av med den ettertraktede kula kula"Kula" refererer i dette tilfellet til det kuleformede verdenscuptrofeet, som gis til den utøveren som har prestert best gjennom sesongen..

HER GÅR DET SNART GALT: Dorothea Wierer (venstre) har overtatt den gule ledertrøya i verdenscupen før sesongavslutningen på fellesstart i Holmenkollen 2019. Vittozzi, med start nummer 2, endte på 11. plass og mistet dermed muligheten til å ta sammenlagtseieren.

Lang tunnel

I et lengre intervju med italienske Avvenire før VM, gjengitt av Biathlon Azzuro, sier Vittozzi at hun ikke klarte å fordøye nedturen og at det la føringer på de neste årene.

En lang sportslig nedtur fulgte, og hun søkte psykologhjelp for å komme ut av mørket.

– Jeg jobbet med en psykolog i to år, som hjalp meg finne kontakten med meg selv igjen. Jeg var fortapt som person, og det var smertefullt å innrømme. Selv om jeg var så skuffet og ikke så lyset, fant jeg veien tilbake til et sted jeg kunne starte på nytt, sier Vittozzi i intervjuet.

Mens Vittozzi led, opplevde Wierer sin største tid som skiskytter. Superstjernen vant verdenscupen også neste år, og kronet 2020 med fire medaljer i hjemme-VM i Anterselva.

Er Lisa igjen

I stedet for å glede seg over den italienske suksessen, fokuserte Vittozzi på eget ubehag. «Dorothea hadde det bra, mens jeg forsøkte å komme ut av det negative», som hun sier.

Likevel fant hun til slutt veien tilbake til seg selv.

– Nå er jeg Lisa igjen, dette er år null for meg. Jeg så aldri for meg at jeg skulle komme ut av tunnelen i de mørkeste øyeblikkene, likevel klarte jeg det, sier Vittozzi til Avennire.

– Hvis jeg tenker på de siste årene, tenkte jeg at jeg skulle kunne komme tilbake til toppen igjen. Men jeg visste ikke, sier Vittozzi i dag.

BRONSEVINNER: Lisa Vittozzi under intervjuet med VG i pressesonen etter kvinnenes 15 kilometer normalstart onsdag.

Denne sesongen har hun vært å kjenne igjen også i sporet, og hun vant også normaldistansen i Ruhpolding i nest siste konkurransehelg før VM.

Det var også onsdagens normaldistanse hun hadde sett seg ut som sin største gullmulighet før mesterskapet.

– Det er fantastisk for meg, men jeg har jobbet veldig hardt for å oppleve dette øyeblikket igjen. Jeg er veldig stolt av meg selv, sier Vittozzi til VG etter bronsen på normaldistanse.