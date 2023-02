Jakob Ingebrigtsen med overlegen seier: Verdensrekorden glapp

Det ble ingen ny verdensrekord på Jakob Ingebrigtsen (22) på 1500 meter innendørs i Frankrike onsdag kveld, men det ble ny årsbeste i verden.

Men en som satte ny verdensrekord innendørs var Lamecha Girma fra Etiopia på 3000 meter. Den nye verdensrekorden er på 7,23.28 minutter. Han senket den gamle rekorden med over ett sekund. Daniel Komens rekord på 7,24.90 minutter har stått siden 1998.

VERDENSREKORD: Lamecha Girma fra Etiopia. Her fra VM i fjor, da ble det sølv.

Men også Ingebrigtsen klinket til i sesongpremieren i franske Lievin med tiden 3,32.28 minutter, selv om verdensrekorden ikke var innen rekkevidde denne gangen.

Han la seg som nummer tre ut fra start. Etter to minutter var jobben til haren over. Og fra to minutter og til mål var Ingebrigtsen i en helt egen liga.

REKORD:Jakob Ingebrigtsen satte innendørs verdensrekord på 1500 meter i Lievin i fjor.

Franske Azeddine Habz kom nærmest nordmannen, som ikke var spesielt nært, men over tre sekunder bak, med tiden 3,35.27 minutter. Adel Mechaa fra Spania var i mål etter 3,36.55 minutter.

– Jeg er veldig fornøyd med i dag, og gleder meg til EM, sier Jakob Ingebrigtsen på VGTVs sending.

Innendørs-EM starter 2. mars, og arrangeres i den tyrkiske byen Istanbul.

Karsten Warholm løper 400 meter på VGTV klokken 2245.

Ingebrigtsen satte verdensrekord innendørs på 1500 meter i Liévin-stevnet 17. februar i fjor med tiden, 3.30,6. Hans personlige rekord utendørs er 3.28,32 (OL-finalen august 2021), Hicham El Guerroujs verdensrekord er 3.26,00, satt i 1998.

Ingebrigtsen har slitt med litt sykdom den siste tiden.

– Han er ikke helt der han vil være, men det har gått bra i det siste. Jeg tror han er i ganske god form, sa manager Daniel Wessfeldt til VG tirsdag formiddag.

PS! Svenske Armand Duplantis vant suverent, han var 19 centimeter foran nummer to. Claudio Stecchi fra Italia gikk over 5,82. Det var ny personlig rekord for italieneren. Duplantis valgte å gi seg på 6,01 meter. Verdensrekorden har han selv og er på 6,21 meter.