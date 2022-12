Flugstad Østberg i ekstase etter sin første pallplass på nesten tre år

Etter tre turbulente år med startnekt og helseproblemer, er Ingvild Flugstad Østberg (32) endelig tilbake i verdenstoppen. Det så lenge ut til å gå mot seier, men til slutt ble Jessie Diggins (31) for sterk.

PÅ PALLEN: Ingvild Flugstad Østberg i Davos.

– Dette er fantastisk. Skikkelig deilig. Jeg hadde en god dag og gikk bra på ski. Det handlet om å disponere riktig. At det holdt til pallen er utrolig godt. Det er mye følelser. Alt som har vært de siste årene gjør at det blir litt ekstra spesielt, sier Flugstad Østberg til Viaplay.

Det ble en sekundstrid mot amerikanske Jessie Diggins. Diggins hadde til slutt marginene med seg og vant med 5,5 sekunder. Det bryr ikke Flugstad Østberg seg nevneverdig om i gledesrusen.

– Det er både fælt og moro å være med i en slik sekundstrid. Jeg visste at jeg måtte ha noen sekunder å gå på inn mot stadion, så at jeg tapte seieren på slutten lever jeg greit med. Det gjør at jeg har noe å jobbe mot. Jeg er fantastisk fornøyd, sier 32-åringen.

Foran 20 kilometeren hadde Flugstad Østberg vært topp 10 én gang denne sesongen. Sist hun var på pallen var i februar 2020.

– Hun er rå. Det er bare bøye seg i støvet, sier Tiril Udnes Weng til VG om lagvenninnens prestasjon.

Veien mot toppen av pallen har vært lang, men søndag kunne hun endelig strekke hendene i været igjen. Og at andreplassen kom nettopp tilbake Davos er neppe tilfeldig.

Flugstad Østberg har tidligere hatt mye suksess i den sveitsiske alpelandsbyen. Foran denne verdenscuphelgen har hun ladet opp i høyden og vært på plass på 1500 meter siden forrige torsdag.

– Jeg er god i høyden og liker løypen. Det er nok en god kombinasjon av flere ting, mener hun.

Selv om hun startet rolig og kontrollert, viste hun tidlig at hun hadde en god dag. Ute ved 7,2 kilometer tok hun teten - foran amerikanske Jessie Diggins.

Ved samme passering var Anne Kjersti Kalvå 17,9 sekunder bak. Ute ved 10 kilometer fortsatte avstanden opp til Flugstad Østberg å øke.

Flugstad Østberg fortsatte å være noen sekunder foran. Ved 15 kilometer skilte det bare tre sekunder mellom de to. Ved 18,2 kilometer var avstanden omtrent den samme.

Lenger foran i løypa gikk Diggins i mål til ledelse, noe som åpenbart tok på. Hun måtte ha hjelp ut av målområdet etter kraftanstrengelsen og så ut til å slite med synet:

Men i det Flugstad Østberg kom inn på stadion, ble det tydelig at Diggins hadde holdt bedre stand inn mot mål.

I målområdet ble Østberg liggende et halvminutt før hun reiste seg opp, knyttet neven og jublet mot publikum, storfornøyd med plasseringen.

Tiril Udnes Weng ble nummer fire, mens Anne Kjersti Kalvå ble nummer seks.