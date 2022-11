Ny dragkamp om Messi: Kan ende opp i USA

Lionel Messi (36) er tilbake i storslag. Samtidig herjer spekulasjonene om hvor argentineren skal spille neste sesong.

BRENNHET: Lionel Messi står med 25 målpoeng på 17 kamper for Paris Saint-Germain hittil denne sesongen.

I lang tid trodde fotballfans at den lille argentineren kom til å tilbringe hele sin profesjonelle fotballkarriere i Barcelona, men gikk til PSG i 2021.

Samtidig som Messi virkelig begynner å finne tilbake til storformen i den franske hovedstaden, råder spekulasjonene om hvor han vil spille etter sommeren 2023. Da går nemlig kontrakten hans ut med PSG.

Ifølge fotballnettstedet The Athletic er det tre alternativer som virker å være mest sannsynlige. Det ene er at 36-åringen fornye kontrakten med PSG. Det andre er et comeback i Barcelona, mens det tredje er en overgang til den amerikanske MLS MLSMajor League Soccer, den øverste profesjonelle fotballigaen i Nord-Amerika.-klubben Inter Miami.

Journalisten David Ornstein hevder at MLS blir stadig sikrere på at Inter Miami skal lande overgangen. Han skriver videre at diskusjonen mellom partene skal ha foregått i løpet av de to siste årene.

TIL USA? Lionel Messi og hans Argentina spilte en privatlandskamp mot Honduras i Miami i slutten av september.

Barcelona har hatt økonomiske problemer de siste årene, men i sommer solgte klubben prosentandeler av sine fremtidige TV-rettighetene for til sammen ni milliarder kroner, ifølge NTB.

Dette ga dem muligheten til å signere stjerner som Robert Lewandowski og Raphinha. Selv om klubben fortsatt ikke er ute av de økonomiske problemene, bekreftet Barcelona-visepresident Eduard Romeu i september at det ikke vil hindre dem i et mulig fremstøt for Messis signatur.

– Hvis han skulle kommet tilbake, ville det vært som bosmanspiller. Det er absolutt gjennomførbart. En overgang vil være avhengig av spillerens mening og en teknisk beslutning fra oss, sa Romeu ifølge Marca.

PÅ EIERSIDEN: Den tidligere fotballstjernen David Beckham er på eiersiden i Inter Miami.

Messi hadde en skuffende debutsesong for PSG, men har nå spilt seg i form inn mot VM i Qatar. Denne sesongen står han foreløpig med 25 målpoeng (12 mål og 13 målgivende) i løpet av 17 kamper.

Det var i 2020 at Messi slapp bomben om at han ønsket seg vekk. Argentineren mente han hadde en klausul i kontrakten som tillot han å forlate klubben gratis. Barcelona mente imidlertid at denne hadde utgått.

Til slutt ble Messi værende i Barcelona for å unngå en rettssak mot klubben. Da kontrakten hans utløp sommeren 2021, dro han gratis til PSG.