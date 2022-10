Drømmesesongen: Ruud tjener over 50 millioner i premiepenger

Casper Ruud (23) vil passere 50 millioner kroner i premiepenger i år. Dersom han går til finalen i Basel denne uken, runder han også 100 millioner i karrieren.

MED LEGENDE: Casper Ruud spilte Laver Cup (Europa mot USA) sammen med Roger Federer i september. Nå har Federer lagt opp, Ruud er verdenstreer.

Tirsdag kveld møter det norske tennisesset den fallende stjernen Stan Wawrinka (37) i første runde i Swiss Indoor i Basel. Etter en forrykende sesong, med blant annet to Grand Slam-finaler, har Ruud tjent 49,4 millioner kroner i premiepenger i år.

I den avsluttende ATP-finalen midt i november er Ruud sikret over tre millioner kroner bare for å være med. Skulle han vinne alle de tre gruppekampene, semifinalen og finalen, vil han tjene over 50 millioner kroner bare i den turneringen.

Advokat Sølve Herdal har ansvaret for sponsorater i Team Ruud.

– Dette skaper friheter som gjør at han bare kan tenke på idretten sin. Casper har investert i et solid apparat rundt seg, nå bærer det frukter, sier Herdal til VG.

MOTSTANDER: Stan Wawrinka vant tre Grand Slam-titler fordelt på 2014, 2015 og 2016, nå er han ranket som nummer 194 i verden. Her fra en turnering sist uke.

Finalen i French Open ga 11 millioner, og alt er stort i USA – også pengepremiene, så finaleplassen i US Open ga 13 millioner kroner. Nordmannen har tre seirer på ATP-touren i år.

Etter finaletapet mot Carlos Alcaraz i US Open var Ruud ranket som nummer to i verden, nå er han nummer tre. Med den rankingen åpner det seg en ny hverdag for Ruud som fyller 24 år to dager før julaften.

– Mange snakker om at nå bør Casper få en stor internasjonal sponsor, men han er egentlig fornøyd med de sponsorene han har og som har vist lojalitet i 10 år. Men vi kan naturligvis ikke lukke øynene for store internasjonale merkevarer, sier Herdal og avslører at det ikke er usannsynlig at det kommer inn en internasjonal sponsor i løpet av noen måneder.

– Casper ønsker ikke 50 sponsorer. Vi går heller mot færre og større. Det handler om at man skal gi noe tilbake, forteller Herdal.

Så langt i karrieren har Ruud spilt seg til 98,7 millioner kroner i premiepenger. 23-åringen bikker 100 millioner med finale i Basel søndag. Turneringsseier gir 4,15 millioner, finaletaperen reiser hjem med 2,23 millioner kroner.

Swiss Indoor er en ATP 500-turnering, det tredje høyeste turneringsnivået i tennis i forhold til poeng. Bare Grand Slam og ATP 1000 er større.

Roger Federer har ti seirer i Swiss Indoor, men den sveitsiske legenden la opp tidligere i høst under Laver Cup, hvor han spilte på Europa-laget sammen med blant andre Casper Ruud.

Verdensener Carlos Alcaraz er også med i turneringen i Sveits, det samme er det danske tennishåpet Holger Rune. Rune og Ruud møtte hverandre i kvartfinalen i French Open, nå kan de tidligst møtes i en semifinale.