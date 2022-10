Nå har Carlsen sjansen med hvitt

(Magnus Carlsen-Vladimir Fedosejev 1,5–0,5 og Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura 0,5–0,5) Magnus Carlsen (31) gikk på en megatabbe mot Vladimir Fedosejev (27) i VM i Fischersjakk - men klarte å ro i land duellen. Nå møter han rivalen Hikaru Nakamura (34).

Magnus Carlsen åpnet sterkt i VM i Fischersjakk. Her under fjorårets Norway Chess.

Det første partiet mot Nakamura endte med remis. I det andre partiet skal Carlsen ha hvite brikker.

Nakamura og Carlsen er favoritter til å gå til semifinalen fra sin gruppe, der de to andre spillerne er Vladimir Fedosejev og Matthias Blübaum.

Nordmannen hadde hvite brikker i det første partiet mot Fedosejev. Han vant lett.

– Det var interessant i fire trekk. Så gjorde han en veldig stor feil, sier Carlsen til NRK rett etter det første partiet i Reykjavik.

– Dermed mistet han alt av utvikling, og det ble vanskelig for ham å redde det, fortsetter nordmannen. Det tok bare 25 trekk.

– En overkjøring av de sjeldne, sier NRKs profilerte ekspert Torstein Bae om det første partiet.

I det andre partiet hadde Carlsen svarte brikker, men kunne klare seg med remis for å vinne duellen. Men i det 27. trekket havnet Carlsen i en gaffel, tabbet seg ut og kom på defensiven.

– En av de største tabbene av Magnus Carlsen gjennom ti år, sier NRK-ekspert Torstein Bae på direkten.

Noen unøyaktige trekk fra Fedosejev gjør at Carlsen klarte å jevne ut partiet. Dermed endte det med remis.

– Litt mirakuløst, sier Bae på NRK-sendingen.

Her kan du spille gjennom partiene

Milliardsøksmål

– Det var dårlig parti fra a til å. Jeg vet ikke hva som foregikk. Jeg må bare restituere. Jeg må spille bedre enn dette, sier Carlsen til NRK etter parti nummer to mot Fedosejev.

Magnus Carlsen, som tapte finalen mot Wesley So i siste VM i Fischersjakk, møter altså Nakamura i sin andre duell tirsdag kveld. I det første partiet hadde Carlsen svarte brikker og klarte remis.

– Jeg spilte veldig prinsipielt. Det var jevnt hele veien, sier Nakamura til NRK.

De siste ukene har det vært mye ståhei rundt Carlsen. Juks-anklagede Hans Niemann kom sist uke med et søksmål som sjokkerte sjakk-verden. Han saksøker Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Danny Rensch, Play Magnus Group og nettstedet Chess.com og krever over én milliard kroner.

Fischersjakk er den eneste offisielle VM-tittelen som Magnus Carlsen aldri har hatt. Han er for tiden regjerende verdensmester i klassisk sjakk.

Fischersjakk Ble oppfunnet av tidligere verdensmester Bobby Fischer. Fikk offisielt VM-status av FIDE i 2019. Wesley So slo Magnus Carlsen i det første VM, som ble arrangert på Henie Onstad-senteret i 2019.

I Fischer-sjakk settes offiserene på tilfeldige plasser, mens bøndene står der de står til vanlig.

Men det er tre regler som følges:

Kongen skal stå mellom tårnene.

Løperne skal stå på felter av ulik farge.

De sorte brikkene plasseres rett ovenfor sine tilsvarende hvite brikker.

I den andre duellen i Carlsens gruppe ble det seier til Hikaru Nakamura over Matthias Blübaum.

– Det var et merkelig parti, sier Nakamura til NRK etter å ha vunnet det første partiet.

– Blübaum forsvarte seg veldig godt.

Nodirbek Abdusattorov (18) slo selveste Jan Nepomnjasjtsjsij i sin første duell. Unggutten fra Usbekistan ble verdensmester i hurtigsjakk i romjulen og er en av de mest spennende talentene i sjakk for tiden. Han kvalifiserte seg for VM i Fischersjakk gjennom en åpen uttaking på Lichess. Han vant over Nepomnjasjtsjij med begge farger.

I det andre partiet i denne gruppen vant verdensmester So som ventet mot islendingen Hjörvar Gretarsson.

Disse åtte deltar i VM: Wesley So (regjerende verdensmester), Magnus Carlsen (tapende finalist i siste VM), Hjörvar Gretarsson (arrangørens spiller), Jan Nepomnjasjtsjij (invitert av FIDE), Vladimir Fedosejev (gjennom kvalifisering), Matthias Blübaum (gjennom kvalifisering), Hikaru Nakamura (gjennom kvalifisering), Nodirbek Abdusattorov (gjennom kvalifisering).