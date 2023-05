Leknessund overtok ledertrøya i Giro d'Italia etter sterk 2.-plass

Andreas Leknessund (23) sprengte bruddfeltet og syklet inn til 2.-plass på 4. etappe av Giro d'Italia tirsdag. Tromsø-gutten overtok ledertrøyen.

Andreas Leknessund i Arctic Race of Norway sist sommer.

Franskmannen Aurélien Paret-Peintre tok etappeseieren, men Leknessund fulgte rett bak ham og er ny sammenlagtleder. Remco Evenepoel kom for sent til å beholde den rose trøya.

– Vet du det, eller gjetter vi? Om det er offisielt så er det superspesielt, sa Leknessund da Eurosport ba om en kommentar til at han erobret den rosa trøya.

– Jeg gikk for etappeseieren, men jeg visste at trøya var mulig. Jeg hadde ett angrep der jeg gikk «all in» for å hekte ham av, men han kom tilbake i utforkjøringen. Beina mine gjorde så vondt, sa han om at det ikke ble noen ordentlig spurt om seieren på oppløpet.

Føles utrolig

– Det er superspesielt å være i rose. Da var målet, men som alle vet er sykling vanskelig. Det føles utrolig å ha greid det.

Tirsdagens 4. etappe av Giroen var 175 kilometer lang og gikk mellom Venosa og Lago Laceno.

23 år gamle Leknessund (DSM) fra Tromsø overtok sammenlagtledelsen er nå 28 sekunder foran Evenepoel i sammendraget foran onsdagens kuperte 5. etappe på 171 kilometer fra Atripalda til Salerno.

Leknessund satt lenge i et sju mann stort brudd som virket å kunne gå helt inn, men nordmannen ville det annerledes i motbakkene inn mot mål. En etter en falt fra, og til slutt var det bare franskmannen Paret-Peintre igjen til å true ham.

Gledestårer

Etter målgang måtte nordlendingen sette seg en stund. Han tok seg til hodet og lot gledestårene komme.

Det er 42 år siden sist gang en nordmann satt i rosa i Giroen. Det skjedde etter at Knut Knudsen hadde vunnet prologen.

Det er 14 år siden en nordmann tok en etappeseier i Giro d'Italia. Den etappen vant Edvald Boasson Hagen.