Bekreftet: Potter blir Tuchels etterfølger i Chelsea

Graham Potter (47) er Chelseas nye manager etter at Thomas Tuchel (49) ble sparket onsdag.

NY RETNING: Graham Potter skal lede Chelsea de neste årene.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Den tidligere Brighton-manageren har signert en femårskontrakt med Chelsea. Det bekrefter London-klubben på sine hjemmesider.

– Jeg er ekstremt stolt over å representere Chelsea, denne fantastiske fotballklubben, sier Potter og fortsetter:

– Jeg er veldig spent på å jobbe med Chelseas nye eiere, og ser frem til å møte og jobbe med den spennende gruppen spillere og utvikle et lag og en kultur som våre fantastiske supportere kan være stolte av.

Potter retter også en stor takk til sin tidligere klubb Brighton, som han har hatt stor suksess med siden han tok over klubben i mai 2019. Forrige sesong ledet han dem til niendeplass i Premier League.

De gode resultatene har fortsatt denne sesongen, og etter seks kamper ligger Brighton helt oppe på fjerdeplass i Premier League.

– Vi er begeistret over å bringe Graham til Chelsea. Han har vist at han er en god trener og innovatør i Premier League, som passer våre visjoner for klubben, sier Chelsea-eier Todd Boehly og fortsetter:

– Ikke bare er han ekstremt talentfull på banen, men han har ferdigheter og evner som går utenfor det på banen som vil gjøre Chelsea en mer suksessfull klubb.

Amerikanske Boehly ble Chelseas nye eier i mai, etter at russiske Roman Abramovitsj måtte selge klubben han hadde eid siden 2003.

Fakta Chelsea-managere siden 2000 Chelsea har byttet manager hyppig de siste tiårene. Disse har hatt jobben siden årtusenskiftet: September 2022-: Graham Potter

Januar 2021 – september 2022: Thomas Tuchel

Juli 2019 – januar 2021: Frank Lampard

Juli 2018 – juni 2019: Maurizio Sarri

Juli 2016 – juli 2018: Antonio Conte

Desember 2015 – juni 2016: Guus Hiddink

Juli 2013 – desember 2015: José Mourinho

November 2012 – juni 2013: Rafael Benitez

Mars 2012 – november 2012: Roberto Di Matteo

Juli 2011 – mars 2012: André Villas-Boas

Juli 2009 – mai 2011: Carlo Ancelotti

Februar 2009 – juni 2009: Guus Hiddink

Juli 2008 – februar 2009: Luis Felipe Scolari

September 2007 – mai 2008: Avram Grant

Juli 2004 – mai 2007: José Mourinho

September 2000 – juni 2004: Claudio Ranieri

Februar 1998 – september 2000: Gianluca Vialli (NTB) Les mer

Før tiden i Brighton var Potter manager i Swansea i et snaut år, etter at han forlot Östersund i 2018.

Potter tok over den svenske klubben – som nok kommer fra en by mest kjent for vinteridrett – i 2011, og tok dem helt fra nivå fire til Europa.

I Europa League-gruppespillet i 2017 sjokkerte Potters Östersund med å bli nummer to i sin gruppe bak Athletic Bilbao, men foran Zorja Luhansk og Hertha Berlin. I 16.-delsfinalen mot Arsenal ble det til slutt 2–4-tap, til tross for 2–1-seieren på Emirates Stadium.

Nå skal 47-åringen prøve å oppnå suksess også i Chelsea, der han tar over for Thomas Tuchel. Tyskeren ble sparket onsdag, dagen etter 0–1-tapet i Champions League for Dinamo Zagreb.

