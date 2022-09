England-drama endte uavgjort: Verste marerittrekke på 29 år

(England-Tyskland 3–3) Harry Maguire og Nick Pope tabbet seg ut. Gareth Southgate kjente det begynner å brenne under beina. England snudde marerittet på 12 minutter, men en keepertabbe fratok dem en svært etterlengtet seier.

3–3: Kai Havertz utnytter tabben til England-keeper Nick Pope og utligner på Wembley.

«Three Lions» har ikke spilt seks kamper uten seier siden 1993. Rekken med tre uavgjorte og tre tap inneholdt også VM-kvalik-tapet mot Norge på Ullevaal.

Nå går England ut av Nations League med tre uavgjorte og tre tap. Pluss nedrykk. En 12 minutters ellevill snuoperasjon i 2. omgang endte med at Harry Kane blåste et straffespark i krysset til 3–2-ledelse i London.

– Han er verdens beste på straffespark, ropte TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

– Jeg synes vi spilte virkelig godt, sier Kane til Channel 4. Men England-kapteinen beklager feilene.

– Vi vant ikke, men kan være stolte av hva vi leverte, mener Kane.

En stygg tabbe av keeper Nick Pope ødela seieren i svært underholdene kamp. Newcastle-målvakten klarte ikke å holde en enkel ball. Kai Havertz sa takk som byr og sikret Tyskland uavgjort i dramaet.

– Jeg er ikke dum. Til syvende og sist blir jeg vurdert på det som skjer i VM. Kontrakter er irrelevante i fotball. Managere kan ha avtaler på tre, fire og fem år, men du må akseptere at det er tid for å gå hvis resultatene ikke er gode nok, sa Southgate, ifølge The Guardian, formidlet av NTB før kampen.

– Hvorfor skulle det være annerledes for meg? Jeg er ikke arrogant nok til å tenke at kontrakten min beskytter meg på noen som helst måte, legger han til.

Southgate har vært engelsk landslagssjef siden høsten 2016. VM-semifinalen i 2018 og en tapt EM-finale i 2021 er Englands beste mesterskapsresultater siden VM-gullet i 1966.

TRØBBEL: Harry Maguire hadde ingen god kveld på Wembley. Her med Gareth Southgate.

1. omgangen var en liten forbedring fra 1–0-tapet for Italia fredag.

Raheem Sterling var i fokus for det meste. Glimrende frispilt av Luke Shaw kom Chelsea-spilleren alene med Marc-Andre ter Stegen. I Manuel Neuers covidfravær viste Barcelona-keeperen klasse da han reddet skuddet.

Ter Stegen sto også i veien for Sterlings sjanse nummer to. Kantspilleren oppvokst rett ved Wembley var også heldig. TV-bildene viste at Sterling tok tak i trøyen til Thilo Kehrer innenfor egen 16-meter. Tyskeren gikk i bakken.

Hverken dommeren eller VAR reagerte på trøyeholdningen.

Men straffe ble det til slutt.

Harry Maguire gjorde en stygg feil, mistet ballen og felte i neste øyeblikk Jamal Musiala. Bayern München-stjernen med 19 aldersbestemte landskamper for England, gikk i bakken så det sang. Men dommeren Danny Makkelie reagerte heller ikke da - før VAR meldte seg i dommerens øre.

Minuttet etter banket Ilkay Gündogan inn straffesparket.

0–1: Ilkay Gündogan feirer scoringen med Leroy Sane på ryggen, Timo Werner (9) og David Raum.

Musiala – født i Tyskland og oppvokst i England fra 7-årsalderen – var igjen sentral da Timo Werner fikk en kjempesjanse etter en drøy time. Skuddet gikk utenfor.

Så satte Werner opp Kai Havertz etter en ny feil fra Maguire som sliter med tillit i Manchester United. Havertz banket ballen i mål med et drømmetreff fra utsiden av 16-meteren.

Rett før scoringen kom Gareth Southgates beste trekk for kvelden. Inn med Mason Mount og Bukaya Sako. Dobbeltbyttet satte ny fart på England.

Shaws scoring og Mounts fine utligning kom i løpet av bare tre minutter. Før Jude Bellingham ble soleklart felt innenfor 16-meteren. Dommer Makkelie så ikke den heller.

Igjen dømte VAR straffe.

Og Kane kunne blåse inn sitt 51. mål for England.

STRAFFEMÅL: Harry Kane og Jude Bellingham jubler for ledelse, men det holdt ikke for England.

19-årige Bellingham leverte en stor kamp på midtbanen. Borussia Dortmund-spilleren leverte blant annet flest nøyaktige pasninger (41), vant flest dueller (8) og skjøt flest skudd (3).

– De må bygge laget rundt Bellingham, meldte tidligere toppspiller, Chris Sutton, til BBC.

England mistet John Stones før pause. Manchester City-stopperen gikk av med noe som lignet en hamstringskade. I så fall spiller han ikke Manchester-derbyet mot United på søndag. Det er ennå åtte uker til England-VM-åpning i Qatar.

England møter Iran i den første kampen 21. november. Mens Tyskland spiller mot Japan to dager senere i Qatar.

Men det er de to lagene som ikke klarte å komme seg til VM, Ungarn og Italia, som har dominert Nation League-puljen. De italienske europamesterne dominerte gruppefinalen i Budapest. Giacomo Raspadori og Federico Dimarco sørget for at Italia vinner puljen og går til sluttspillet.