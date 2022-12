Lillestrøm har solgt Kaan Kairinen til Sparta Praha – sikret minst 15 millioner

Midtbanespilleren Kaan Kairinen (24 på fredag) fortsetter karrieren i Sparta Praha.

DUNDRER VIDERE: Kaan Kairinen i aksjon for Lillestrøm mot Royal Antwerp i Europa Conference League-kvalifiseringen i sommer.

Finnen har spilt i Lillestrøm siden 2020 – først på lån fra FC Midtjylland, deretter ble han signert for rundt tre millioner kroner før 2021-sesongen. Nå reiser han videre etter tre sesonger på Åråsen:

Lillestrøm bekrefter på sin hjemmeside at Kairinen er solgt til den tsjekkiske serietreeren. Ifølge Romerikes Blad har overgangssummen en totalramme på 16 millioner, men så mye som 15 millioner skal LSK være mer eller mindre garantert i løpet av 2023.

Noe av pengene vil tilfalle FC Midtjylland, som har en prosentandel på nettogevinsten av overgangen.

– Jeg vil være evig takknemlig for muligheten LSK ga meg for tre år siden da ingen trodde på meg. Fra et 1. divisjonslag til et av de beste lagene i Norge er en utrolig prestasjon, lyder oppsummeringen fra Kairinen.