Halvor Egner Granerud vant hoppuken: – Det er helt sykt

Halvor Egner Granerud (26) ledet etter den første omgangen i Bischofshofen, klinte til i finaleomgangen og vant både rennet og hoppuken sammenlagt.

Med et sistehopp på 143,5 meter kunne Granerud strekke hendene i været, slippe jubelen løs og omfavne lagkameratene på sletten som vinner av hoppuken 2022/23. Det foran 14 000 elleville tilskuere, blant dem foreldrene Svein Granerud og Marit Egner.

– Det er helt sykt. Det er helt sykt. Det er kanskje den største drømmen som går i oppfyllelses. Det er det eneste jeg hadde som mål i år, å vinne hoppuken, så nå har sesongen været bra og jeg kan kose meg resten av den, sier Granerud til TV 2 og fortsetter:

– Jeg husker ikke så mye. Det var ganske ubehagelig på toppen, men jeg følte jeg hadde kontroll, men det kom store bølger med nervøsitet. Kroppen ble nummen, så får man kontroll på det igjen.

Omfavnet av lagkameratene og med det norske flagget, sank det inn at han hadde vunnet.

– Jeg tenkte omtrent det samme som kom ut av munnen min på sletten. Det var bare: Jaaa(!). Det er en drøm, sier Granrud til VG om hva som gikk gjennom ham.

26-åringen ble dermed den 71. vinneren av hoppuken, den niende nordmannen som vinner sammenlagt og den første nordmannen med sammenlagtseier siden Anders Jacobsen i 06/07-sesongen.

Ikke nok med det, Granerud vant også rennet i Bischofshofen, det 7,9 poeng foran Anze Lanisek og 9,7 poeng foran Dawid Kubacki. Dermed vant 26-åringen tre av fire renn i årets utgave.

– Hva skal jeg si? Halvor har klart å gjøre noe som ingen har klart på 16 år, det er å vinne hoppuken. Det har han gjort på en utmerket måte. Spesielt hvis du ser på det siste hoppet, han leder og er nervøs, og så går man ned én bom til og hopper lengst. Hva skal jeg si? Han har blitt utrolig flink til å fokusere på det sportslige, sier landslagssjef Alexander Stöckl til VG.

Totalseieren i hoppuken gir 1,1 mill. kroner i seierspremie, pluss flere hundre tusen fra enkeltrennene. Samlet i hoppuken har han innkassert rundt 1,4 mill. kroner.

Blant nordmenn i ekstase på sletten i Bischofshofen, var også sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Det er fantastisk å følge det arbeidet som har ført frem til det her, det bare føles så jævlig fortjent for så mange. Halvor er den som skal ha aller mest kred, foreldrene til Halvor og de som har hjulpet han oppover. Men den gjengen som er rundt de utøverne resten av året, det er fantastisk dyktige mennesker, men fremfor alt fantastisk bra folk, sier Bråthen til VG og legger til:

– Halvor er en eventyrblanding av kjøtt og blod.

Granerud åpnet med å vinne rennet i Oberstdorf og fulgte opp med å vinne nyttårsrennet i Garmisch-Partenkirchen. I Innsbruck ble han nummer to, men den norske landslagssjefen Alexander Stöckl mente at Granerud ble snytt for seieren fordi juryen gikk ned på farten da Kubacki skulle hoppe i 1. omgang.

Dermed røk muligheten for å kunne vinne alle fire rennene – noe bare tyske Sven Hannawald i 2001/02, polske Kamil Stoch i 2017/18 og japanske Ryoyu Kobayashi i 2018/19 har klart.

– Vi holdt oss bevisst borte fra Innsbruck, men vi måtte tilbake nå, sier Graneruds mor Marit Egner til VG. Innsbruck var nemlig kjent som sønnens «problembakke» i hoppuken – inntil hans to glimrende svev denne uken.