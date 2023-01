Landslagsspillerne om påstått kampfiksing: – Trist

KRAKOW (VG) Analysefirmaet Sportradar kobler to av verdens beste dommerpar til kampfiksing. De største norske håndballstjernene vet ikke helt hva de skal tro.

TVILENDE: Hverken Sander Sagosen (til venstre), Magnus Abelvik Rød eller Harald Reinkind kjenner seg igjen i påstandene om kampfiksing.

Etter 32–21-seieren mot Argentina og sikret VM-avansement i Polen, svarer Norges spillere at ingen av dem har opplevd noe de mener er kampfiksing.

– Alle vi på landslaget synes det er trist med saker som trekker ned sporten vår. Men dette er opp til IHF, dommersjefer og det ene eller andre å gjøre analysene. Vi har fokus på å spille håndball og går ut fra at det er på helt fair vilkår, sier Sander Sagosen – med en omfattende internasjonal karriere for Kiel, PSG og Aalborg i tillegg til det norske landslaget.

– Jeg synes det synd at håndballens integritet står på spill når man kommer til dommere. Det er jo ikke noe man ønsker. Samtidig så må vi stole på at de riktige instansene tar saken til etterretning og prøver å finne ut hva som har skjedd, sier Flensburg-proffen Magnus Abelvik Rød.

– Dette er ikke tema blant oss spillerne. Vi vet at dommere har fokus på forskjellige ting, men du tenker ikke at dommerne er kjøpt og betalt når du skal spille mot Vezsprém eller Kielce på bortebane. Såpass tiltro må vi ha til systemet og de folkene som stiller opp og dømmer oss, sier Harald Reinkind, som har vært ute i mange tøffe internasjonale kamper for Kiel og Norge de siste årene.

Reinkind har sett flere av klippene som er knyttet til saken, men kan ikke si at han ser at det tydelig er dømt feil. Høyrebacken sier han selv aldri har mistenkt at kamper er blitt fikset, men husker som mange andre saken der den franske stjernen Nikola Karabatic til slutt fikk 10.000 euro i bot.

Påstandene om kampfiksing ble publisert av dansk TV 2 søndag. Flere danske, svenske og norsk medier omtaler saken.

Det er det sveitsiske analyseselskapet Sportradar, som ifølge dansk TV2 jobber med å dokumentere kampfiksing, som har utarbeidet rapporten.

Selskapet viser til 26 kamper mellom september 2016 og november 2017 som viser «tydelige tegn til kampfiksing», skriver kanalen. Åtte dommerpar skal være involvert.

– Sportradar mistenker dommerne i disse kampene for å ha interesse av å påvirke utfallet med sikte på å oppnå ulovlig fortjeneste, står det i rapporten, ifølge TV2.

INGEN KOMMENTAR: IHFs norske dommersjef Per Morten Sødal vil ikke kommentere kampfiksingsaken. Her sammen tidligere landslagssjef Christian Berge i 2019.

To av verdens beste dommerpar er nevnt i TV 2s sak. De kroatiske dommerne Matija Gubica and Boris Milosevic dømte håndballjentene i VM-finalen allerede i 2011 og har blåst en rekke av de største kampene. Som Champions League-finalen mellom Barcelona og Kielce sist sommer.

Dommerparene blir blant annet knyttet til uavgjorte kamper det skal ha bli spilt store penger på.

– Vi har dømt utallige uavgjorte kamper opp gjennom årene. Fortell meg: Er vi dommerne de eneste på banen, svarer Gubica dansk TV 2.

– Antyder du at det kan være lag og spillere involvert, spør den danske journalisten.

– Det enkleste i verden er å si at det er dommernes feil. Men vi er ikke de eneste på banen, gjentar Gubica.

Paret dømmer VM. Det gjør også et annet navngitt par, Gjorgji Nachevski og Slave Nikolov. Nord-makedonerne dømte både EM-finalen i 2020 og OL-finalen i 2021. De avslår over for dansk TV 2 å kommentere påstandene.

Av av de uavgjorte kampene skal være Champions League-møtet mellom Flensburg og Kielce. Den endte 25–25. Ingen nordmenn, men fem svensker spilte kampen. Aftonbladet har snakket med tre av dem. Ingen husker noe spesielt.

– Var det 2017, sa du? Jeg har spilt typ 500 matcher siden da. Så nei, jeg husker ikke den kampen, sier Sveriges stjernekant Hampus Wanne, som altså var på banen.

Norske Per Morten Sødal er dommersjef i de internasjonale håndballforbundet.

– Jeg har ingen kommentar og henviser til IHF, sier han til VG.

– IHF gjør alt tenkelig for å holde håndballen ren. Fair Play er det viktigste i vår sport, skriver det internasjonale forbundet i en mail til dansk TV 2.

Sporteradar skal ikke komme med konkrete bevis på kampfiksing i håndball, men rapporten fra 2017 skal inneholde indisier. Østerriksk politi skal ha etterforsket saken i 2018.