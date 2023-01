Hammarby-sjef kritisk til Berishas Molde-flørt: – Ikke mye å være smigret av

Moldes bud på Veton Berisha (28) har plassert spissen i sentrum av det som kan bli en av vinterens store overgangssagaer i Skandinavia.

I SVERIGE: Tidligere Viking-spiss Veton Berisha er under kontrakt med svenske Hammarby.

Forrige sommer betalte Hammarby rundt 20 millioner kroner for å hente daværende Viking-kaptein Berisha til Sverige. Under et halvt år senere kan 28-åringen havne i Molde.

Nettavisen, TV 2 og svenske medier har alle omtalt bud fra Molde på spissen. Hammarby-sjef Jesper Jansson har uttalt at det må et «monsterbud» til for at de skal slippe rogalendingen fra kontrakten, som strekker seg i fire år til. Foreløpig Molde-bud er avvist, ifølge Jansson.

– Det er smigrende at Molde er interessert, sa Berisha til svenske Aftonbladet tidligere i uken.

Den uttalelsen liker ikke Hammarby. Jansson er ikke imponert av intervjuet.

– Jeg tok det med ham. Jeg syns at det var litt dårlig. Håndter det litt bedre. Du har kontrakt her. «Smigret» ... Det er ikke så mye av å være smigret av. Men jeg tror han ble litt satt ut (av spørsmålet). Det er vel ikke noe å være bekymret over, sier Jansson til Aftonbladet.

Molde-trener Erling Moe vil ikke si noe om kommentaren.

– Ingen interesse av å uttale meg om hva Jansson mener, skriver romsdalingenes suksesstrener i en SMS til VG.

SPORTSSJEF: Jesper Jansson er leder for spillerlogistikken i Hammarby.

Berisha har ikke besvart VGs henvendelser onsdag kveld, men VG kjenner til at spissen skal være åpen for en overgang til Molde. Norges regjerende cup- og seriemester skal ha fått beskjed om at Hammarby ikke vil vurdere å selge Berisha før de har fått igjen alle pengene de har investert i ham.

Det inkluderer blant annet overgangssummen på rundt 20 millioner, et betydelig signeringsbeløp til Berisha og lønnsutgifter. Etter det VG har grunn til å tro, er det uttalte «monsterbudet» Hammarby-sjefen har etterlyst i størrelsesorden 30–40 millioner kroner. VG har vært i kontakt med Jansson, som ikke har villet uttale seg i saken overfor VG.

Berisha hadde noen vanvittige år for Viking før overgangen til svensk fotball. Etter 16 scoringer i 2020, økte egersunderen til 22 nettkjenninger i Eliteserien i 2021. Forrige sommer hadde spissen satt inn åtte nye mål før han forlot Viking midtveis i sesongen. Prestasjonene var sterke nok til at Norge-sjef Ståle Solbakken brakte ham inn i landslagsvarmen.

– Den eneste anledningen vi ville solgt ham, er hvis det kommer et såpass bra bud at vi kan gjøre noe enda bedre, sier Jansson.

– Er det en mislykket overgang hvis han drar etter så kort tid?

– For oss? Ikke for oss. Da hadde vi fått bra betalt. Så kan man spørre seg ... Nei, det skal jeg ikke si, uttaler Hammarbys sportssjef til Aftonbladet.